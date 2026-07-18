Alpinisti çek humb jetën gjatë përpjekjes për ngjitjen e majës Masherbrum në Pakistan

Amir Latif Arain
18 korrik 2026•Përditësim: 18 korrik 2026
Shoqata zyrtare e alpinizmit e Pakistanit ka bërë të ditur se një alpinist çek ka humbur jetën gjatë përpjekjes për të arritur majën 7.821 metra të lartë Masherbrum në rajonin verior Gilgit-Baltistan të vendit.
nNë zëdhënës i Klubit Alpin të Pakistanit tha për Anadolu se Jaroslav Bansky, shtetas çek dhe pjesë e një ekspedite ndërkombëtare, ra nga një shkëmb pranë Kampit 1 në mal të enjten.
Sipas gazetës lokale në gjuhën angleze Dawn, familjarët e alpinistit kanë mbërritur në Islamabad dhe ende nuk është marrë vendim nëse trupi i tij do të nxirret nga mali.
Ekspedita e Jaroslavit shënoi përpjekjen e parë në pothuajse pesë dekada për të ngjitur Masherbrumin, i cili konsiderohet një nga majat më të vështira dhe më rrallë të ngjitura të vargmalit Karakoram.
Ai është alpinisti i dytë i huaj që humb jetën gjatë sezonit aktual të ngjitjeve verore në Gilgit-Baltistan, rajon që kufizohet me Kinën dhe është shtëpia e pesë prej 14 majave në botë që tejkalojnë lartësinë prej 8.000 metrash.
Alpinisti francez Guillaume Pierrel humbi jetën nga një ortek gjatë përpjekjes për të ngjitur majën K-6, me lartësi 7.282 metra, në rrethin Ghanche në muajin qershor.