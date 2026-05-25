Aleatët e Netanyahut synojnë ndalimin e partisë arabe Ra’am në zgjedhjet e ardhshme

Tarek Chouiref
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Aleatët e kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, po ndjekin strategji politike dhe ligjore për të ndaluar partinë e Listës së Bashkuar Arabe, të njohur si Ra'am, nga pjesëmarrja në zgjedhjet e ardhshme për parlamentin izraelit (Knesset), raportuan mediat lokale të dielën, transmeton Anadolu.
Kanali izraelit Channel 13 tha se përpjekjet po zhvillohen së bashku me diskutimet mbi përcaktimin potencial të degës jugore të Lëvizjes Islamike si një organizatë terroriste.
Transmetuesi tha se diskutimet midis aleatëve të Netanyahut janë përqendruar në ndjekjen e masave kundër Lëvizjes Islamike, e konsideruar lëvizja mëmë e Ra'am, për shkak të akuzave se ajo transferoi donacione në Gaza gjatë luftës së vazhdueshme.
Duke cituar dy burime të paidentifikuara pranë Netanyahut, raporti tha se ky veprim do të kërkonte legjislacion në Knesset së bashku me vlerësime nga agjencitë izraelite të sigurisë, veçanërisht shërbimi i sigurisë së brendshme Shin Bet.
Sipas raportit, deri më tani nuk është caktuar asnjë datë për zgjedhjet e ardhshme të Izraelit, megjithëse diskutimet janë pjesë e përgatitjeve më të gjera politike përpara votimit.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga zyra e Netanyahut ose Ra'am.
E udhëhequr nga Mansour Abbas, Ra’am u bë partia e parë arabe që iu bashkua një koalicioni qeverisës izraelit në vitin 2021 nën qeverinë e Naftali Bennett dhe Yair Lapid, një veprim që shkaktoi debat të gjerë brenda Izraelit dhe midis komuniteteve arabe.
Partia aktualisht mban pesë vende në Knesset.
Diskursi politik izraelit ka parë presion në rritje mbi partitë dhe lëvizjet arabe që nga fillimi i luftës në Gaza, me grupet e krahut të djathtë që akuzojnë vazhdimisht disa fraksione arabe për "mbështetje të terrorizmit" për shkak të qëndrimeve të tyre ndaj luftës dhe aktiviteteve humanitare që lidhen me Gazën.
Mandati aktual i Knessetit do të përfundojë në tetor, megjithëse ligjvënësit të mërkurën miratuan një votim paraprak për të shpërndarë parlamentin, duke hapur potencialisht rrugën për zgjedhje të parakohshme nëse projektligji kalon tre lexime shtesë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.