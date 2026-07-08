Aleatët e NATO-s përqendrohen te Arktiku, shpenzimet e mbrojtjes dhe Ukraina, ndërsa samiti hyn në ditën e fundit

Liderët e NATO-s u mblodhën të mërkurën për ditën e dytë dhe të fundit të samitit të aleancës në Ankara, ndërsa siguria në Arktik, shpenzimet e mbrojtjes, ambiciet bërthamore të Iranit dhe mbështetja ushtarake për Ukrainën dominuan deklaratat e tyre para takimeve me dyer të mbyllura, raporton Anadolu.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se aleatët duhet të sigurojnë që Rusia dhe Kina të mos fitojnë qasje më të madhe në Arktik, duke e cilësuar rajonin si një teatër strategjik gjithnjë e më të rëndësishëm. Duke iu përgjigjur pyetjeve për Grenlandën, Rutte tha se NATO ka “një proces të mirë” në lidhje me ishullin.
Duke folur për sigurinë në Lindjen e Mesme dhe lundrimin në Ngushticën e Hormuzit, ai tha se pret që aleatët të rikonfirmojnë se Irani “nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore".
Rutte i atribuoi presidentit amerikan, Donald Trump meritën për ribalancimin e shpenzimeve të mbrojtjes midis Amerikës së Veriut dhe Evropës, duke thënë se aleanca ka hyrë në një fazë më të fortë, të cilën e përshkroi si “NATO 3.0".
- Kanadaja: Shpenzimet e mbrojtjes dhe siguria në Arktik
Kryeministri kanadez, Mark Carney, tha se mjedisi i sigurisë ka ndryshuar në mënyrë dramatike, duke përmendur luftën hibride, raketat hipersonike dhe Rusinë si kundërshtarin e drejtpërdrejtë të NATO-s.
Ai tha se Kanadaja do t’i rrisë shpenzimet e mbrojtjes nga 1,5 për qind në 4 për qind të PBB-së brenda dy viteve të ardhshme dhe njoftoi zgjatjen e misionit kanadez “Operation Reassurance” në Letoni.
Carney tha se barra e mbrojtjes po zhvendoset nga SHBA-ja drejt Kanadasë dhe Evropës, por theksoi se Trump mbetet i përkushtuar ndaj NATO-s, duke pritur një kontribut më të madh nga aleatët. Ai bëri thirrje gjithashtu për uljen e tensioneve në Lindjen e Mesme.
- Danimarka: Riarmatosja, Ukraina dhe Grenlanda
Kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, tha se riarmatosja e Evropës dhe një bazë më e fortë industriale transatlantike e mbrojtjes duhet të jenë prioriteti kryesor i samitit.
Ajo kërkoi mbështetje shtesë për Ukrainën dhe më shumë presion ndaj Rusisë. Për Grenlandën, Frederiksen përsëriti se ishulli “nuk është në shitje” dhe se vetëm populli i Grenlandës mund të vendosë për të ardhmen e tij.
- Holanda: Një Evropë më e fortë brenda NATO-s
Kryeministri holandez, Rob Jetten, tha se NATO po zbaton angazhimet e marra vitin e kaluar duke ndërtuar një Evropë më të fortë brenda një aleance më të fortë.
Ai theksoi nevojën për një zgjidhje diplomatike të tensioneve që lidhen me Iranin.
- Polonia: Prani e përhershme ushtarake amerikane
Presidenti polak, Karol Tadeusz Nawrocki, tha se Rusia mbetet kërcënimi kryesor për NATO-n dhe se Polonia dëshiron krijimin e një baze të përhershme për trupat amerikane.
Ai shtoi se Polonia vazhdon të investojë fuqishëm në forcimin e ushtrisë së saj.
- Hungaria: As trupa, as armë për Ukrainën
Kryeministri hungarez, Peter Magyar, përsëriti kundërshtimin e Budapestit ndaj një angazhimi më të thellë ushtarak në Ukrainë.
Ai tha se Hungaria nuk do të dërgojë armë apo trupa në Ukrainë.
- Islanda: Grenlanda u përket banorëve të saj
Kryeministrja islandeze, Kristrun Frostadottir, tha se e ardhmja e Grenlandës duhet të vendoset vetëm nga populli i saj dhe se NATO duhet të fokusohet më shumë te kërcënimi rus.
- Suedia: Gatishmëria, industria e mbrojtjes dhe Ukraina
Kryeministri suedez, Ulf Kristersson, tha se NATO duhet të jetë e përgatitur për një sërë skenarësh që lidhen me Rusinë.
Ai tha se Suedia synon të arrijë objektivin e NATO-s për investime në mbrojtje prej 5 për qind të PBB-së deri në vitin 2030 dhe theksoi vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën.
- Greqia: Shtylla evropiane brenda NATO-s
Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis, tha se aleatët evropianë po marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre dhe mbështeti një shtyllë më të fortë evropiane brenda NATO-s.
- Estonia: Mbrojtje më e fortë përballë Rusisë
Kryeministri estonez, Kristen Michal, tha se Estonia po investon gati 7 për qind të PBB-së në mbrojtje dhe kërkoi forcimin e kapaciteteve ushtarake kundër Rusisë.
- Norvegjia: Siguria në Arktik dhe mbështetja për Ukrainën
Kryeministri norvegjez, Jonas Gahr Store, tha se nuk pret tërheqjen e pranisë ushtarake amerikane nga Evropa dhe nënvizoi rolin e Norvegjisë në sigurinë e Arktikut.
- Finlanda: Evropa po merr më shumë përgjegjësi
Presidenti finlandez, Alexander Stubb, tha se NATO ka pësuar një transformim të jashtëzakonshëm në vitet e fundit, me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe përgjegjësisë evropiane.
- Mbretëria e Bashkuar: Unitet në kohë krize
Kryeministri britanik, Keir Starmer, tha se samiti i Ankarasë zhvillohet në një moment kritik dhe se ai ofron një mundësi për anëtarët e NATO-s që të tregojnë unitetin dhe forcën e tyre kolektive përballë sfidave globale në rritje.