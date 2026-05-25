"Aleatët e mëdhenj të NATO-s bllokojnë propozimin për të ndarë 0,25 për qind të PBB-së për Ukrainën"

Necva Taştan Sevinç
25 Maj 2026•Përditësim: 25 Maj 2026
Disa aleatë të mëdhenj të NATO-s, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën, Italinë, Spanjën dhe Kanadanë, bllokuan një propozim për të angazhuar 0,25 për qind të Produktit të Brendshëm Bruto (PBB) çdo vit në ndihmë ushtarake për Ukrainën, sipas një raporti nga gazeta britanike "The Telegraph", transmeton Anadolu.
Raporti tha se Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka shpresuar të siguronte një marrëveshje mbi propozimin përpara samitit të ardhshëm të aleancës në Ankara, Turqi, por pranoi këtë javë se plani nuk kishte mbështetje të mjaftueshme për të ecur përpara.
"Nuk mendoj se ky do të propozohet," u tha Rutte gazetarëve, sipas raportit.
"The Telegraph" theksoi se propozimi kishte për qëllim të siguronte që anëtarët e NATO-s t'i ofrojnë një nivel minimal mbështetjeje ushtarake Kievit, ndërsa lufta e Rusisë në Ukrainë vazhdon në vitin e saj të katërt.
Sipas raportit, të paktën shtatë shtete anëtare të NATO-s e mbështetën iniciativën, veçanërisht vendet që tashmë shpenzojnë më shumë se 0,25 për qind të PBB-së për ndihmë ushtarake për Ukrainën.
Një burim i paidentifikuar i aleancës i cituar nga gazeta tha se Mbretëria e Bashkuar, Franca, Spanja, Italia dhe Kanadaja "nuk ishin shumë entuziaste për idenë".
Raporti tha se vendimet e NATO-s kërkojnë miratim unanim nga të gjitha shtetet anëtare, duke u lejuar në mënyrë efektive vendeve që kundërshtojnë propozimin të bllokojnë miratimin e tij.
Kundërshtimi i raportuar vjen pavarësisht se Britania është ndër donatorët më të mëdhenj ushtarakë të Ukrainës. Mbretëria e Bashkuar ka premtuar të paktën 3 miliardë paund (rreth 4 miliardë dollarë) në vit në ndihmë ushtarake për të ardhmen e parashikueshme, megjithëse kjo mbetet nën pragun e propozuar prej 0,25 për qind të PBB-së.
"The Telegraph" gjithashtu vuri në dukje se kritikat janë përqendruar gjithnjë e më shumë në disa ekonomi më të mëdha të NATO-s, përfshirë Francën, Italinë dhe Spanjën, për pretendimet se ato nuk po kontribuojnë mjaftueshëm krahasuar me aleatët më të vegjël si Polonia, Holanda dhe vendet nordike dhe baltike.
Të dhënat e cituara nga Instituti Kiel treguan se vendet, përfshirë Poloninë dhe disa shtete nordike dhe baltike, tashmë ndajnë ndihmë ushtarake për Ukrainën në ose mbi pikën e referencës së propozuar.
Rutte ka argumentuar më parë se mbështetja për Ukrainën "nuk është e shpërndarë në mënyrë të barabartë brenda NATO-s", me disa aleatë "që nuk shpenzojnë mjaftueshëm" për ndihmë për Kievin.
Raporti vjen mes debateve më të gjera brenda NATO-s mbi ndarjen e barrës dhe mbështetjen e ardhshme për Ukrainën, veçanërisht pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ndaloi donacionet e mëdha të ndihmës së re nga SHBA-ja dhe i shtyu aleatët evropianë të mbajnë më shumë përgjegjësi financiare.
Një zëdhënës i Zyrës së Jashtme, Komonuelthit dhe Zhvillimit të Mbretërisë së Bashkuar tha për "The Telegraph" se Britania “vazhdon të angazhohet me aleatët e NATO-s për të gjitha propozimet për të siguruar që aleanca të mund ta mbështesë më së miri Ukrainën”.