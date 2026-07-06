Aleanca e lidhur me RSF-në e quan qytetin sudanez El-Obeid "objektiv të ligjshëm ushtarak"

Mohammad Sio
06 korrik 2026•Përditësim: 06 korrik 2026
Një aleancë e udhëhequr nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë paraushtarake (RSF) e ka quajtur qytetin sudanez El-Obeid "objektiv të ligjshëm ushtarak", pavarësisht paralajmërimeve në rritje ndërkombëtare për ndikimin humanitar të sulmeve të vazhdueshme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar të dielën, Aleanca Themeluese e Sudanit (Tasees), e udhëhequr nga komandanti i RSF-së, Mohamed Hamdan Dagalo, pretendoi se El-Obeid, kryeqyteti i shtetit Kordofani i Veriut, "përmban baza ushtarake, qendra komandimi, dhoma operacionesh, depo municionesh dhe objekte të përdorura për drejtimin e operacioneve ushtarake".
Deklarata argumentoi se këto objekte e bëjnë qytetin "objektiv të ligjshëm ushtarak sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare". Aleanca pretendon se "prania e civilëve nuk e shndërron një objektiv të ligjshëm ushtarak në një objektiv të paligjshëm".
RSF-ja ka kryer sulme me dronë në El-Obeid për gati një muaj. Sulmet kanë shënjestruar stacionin kryesor të energjisë të qytetit, objektet e karburantit dhe vende të tjera civile.
Zyrtarët e OKB-së kanë paralajmëruar për një katastrofë humanitare dhe shkelje të të drejtave të njeriut në El-Obeid për shkak të ofensivës së vazhdueshme të RSF-së dhe kanë bërë thirrje që grupi rebel të ndalojë sulmet ndaj qytetit.
Të dielën, Organizata Ndërkombëtare për Migracionin paralajmëroi se El-Obeid mund të përballet me të njëjtin fat si El-Fasheri, kryeqyteti i shtetit të Darfurit të Veriut, ku u raportuan abuzime masive pas marrjes së qytetit nga RSF-ja në vitin 2025.
Sudani është përfshirë nga konflikti që nga prilli 2023, kur shpërthyen luftimet midis ushtrisë dhe RSF-së për planet e integrimit të forcës paraushtarake në ushtri. Lufta ka shkaktuar një nga krizat humanitare më të rënda në botë, duke vrarë dhjetëra mijëra njerëz dhe duke zhvendosur gati 13 milionë.