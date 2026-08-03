Alarm i kuq në Itali, nxehtësi ekstreme mbi 40 gradë Celsius në 25 qytete

Necva Taştan Sevinç
03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Vala e katërt e të nxehtit në Itali arriti kulmin sot me alarme të kuqe të lëshuara për një rekord në 25 qytete pasi temperaturat tejkaluan 40 gradë Celsius në disa pjesë të vendit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Ministria e Shëndetësisë rriti numrin e qyteteve nën paralajmërimin e saj më të lartë të rrezikut nga nxehtësia nga 23 të dielën në 25 të hënën, më i larti i regjistruar këtë verë, njoftoi gazeta "Corriere della Sera".
Vetëm Reggio Calabria dhe Messina u përjashtuan nga lista e alarmit të kuq, megjithëse të dy mbetën nën paralajmërimet e verdha.
Lugina e Po dhe Italia qendrore po mbajnë barrën e të nxehtit ndërsa temperaturat në zonat e brendshme dhe Sardenja mund të rriten mbi 40 gradë Celsius. Në pjesë të Italisë qendrore dhe veriore, temperaturat gjatë natës pritet të qëndrojnë mbi 25 gradë Celsius, duke rezultuar në atë që meteorologët e përshkruajnë si "net super-tropikale".
Temperaturat arritën në 41 gradë Celsius në provincën qendrore Terni të dielën. Ekspertët ia atribuuan kushtet ekstreme një anticikloni afrikan dhe ngrohjes së vazhdueshme të Detit Mesdhe, ku temperaturat e sipërfaqes kanë arritur ose tejkaluar 30 gradë Celsius në pjesën më të madhe të pellgut.
"E gjithë kjo nxehtësi e tepërt do të nxisë paqëndrueshmërinë atmosferike", tha Lorenzo Tedici, një meteorolog në iLMeteo.it, duke paralajmëruar stuhi të forta pasdite në Alpe dhe Apenine.
Departamenti i Mbrojtjes Civile lëshoi alarme të verdha për reshje të dendura shiu përgjatë vargmalit Apenin nga Umbria në Kalabri dhe në Sicilinë e brendshme. "Për pikën reale të kthesës së përgjithshme që duhet t'i japë fund fazës më të nxehtë të verës 2026, do të duhet të presim të paktën deri në mes të gushtit", tha Tedici.
Autoritetet paralajmëruan për rreziqe të rritura nga zjarri, duke vendosur Sicilinë dhe Emilia-Romagnan nën alarme portokalli.