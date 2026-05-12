Al-Thani: Katari dhe Turqia mbështesin ndërmjetësimin e Pakistanit për t'i dhënë fund luftës në Iran

Merve Berker
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Ministri i Jashtëm i Katarit, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tha sot se Katari dhe Turqia mbështesin përpjekjet e ndërmjetësimit të Pakistanit që synojnë përfundimin e luftës në Iran dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, raporton Anadolu.
Gjatë fjalimit të tij në një konferencë të përbashkët për mediat me ministrin e Jashtëm turk Hakan Fidan në Doha, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani tha se të dy vendet mbështesin përpjekjet diplomatike për të rivendosur stabilitetin në rajon dhe për të siguruar lirinë e lundrimit përmes rrugës strategjike ujore.
"Katari dhe Turqia mbështesin përpjekjet e ndërmjetësimit të Pakistanit për t'i dhënë fund luftës (në Iran), për të rihapur Ngushticën e Hormuzit", tha ai.
Sipas tij, Teherani nuk duhet ta përdorë ngushticën si mjet shtypjeje ose shantazhi ndaj vendeve të Gjirit. Al Thani foli më tej për zhvillimet në Gaza, duke akuzuar Izraelin për shkelje të vazhdueshme të armëpushimit në enklavë.
"Izraeli vazhdon të shkelë armëpushimin në Rripin e Gazës dhe po përdor ndihmën humanitare si armë", deklaroi Al Thani.
Konferenca e përbashkët për mediat ishte pjesë e vizitës së punës së Fidanit në kryeqytetin e Katarit.