Aktori i serialit “Breaking Bad”, Giancarlo Esposito, përqafon Islamin në Arabinë Saudite

Merve Berker
21 qershor 2026•Përditësim: 21 qershor 2026
Aktori amerikan Giancarlo Esposito, i njohur për rolin e tij si Gus Fring në serialin televiziv “Breaking Bad”, ka përqafuar Islamin gjatë një qëndrimi në Arabinë Saudite, transmeton Anadolu.
Saudi Gazette raportoi se kryetari i Autoritetit të Përgjithshëm të Argëtimit, Turki Al-Sheikh, tha se Esposito shqiptoi Shahadetin dhe iu bashkua anëtarëve të ekipit të produksionit në faljen e namazit në një xhami gjatë xhirimeve në mbretërinë saudite.
Sipas Al-Sheikh, vendimi i aktorit erdhi pas përvojave pozitive gjatë kohës së kaluar në Arabinë Saudite dhe ndërveprimeve me muslimanët gjatë punës në një produksion në vend.
Ai gjithashtu tha se Esposito shprehu vlerësim për komunitetin dhe mikpritjen që hasi gjatë xhirimeve.
Në raport thuhet se një video e shpërndarë në rrjetet sociale tregonte aktorin duke u falur së bashku me anëtarët e ekipit të produksionit brenda një xhamie.
Esposito ka ndërtuar një karrierë shumëvjeçare në film dhe televizion dhe njihet gjithashtu për interpretimet e tij në “Better Call Saul”, “The Mandalorian”, si dhe produksione të tjera.
Raporti thekson se ai fitoi njohje ndërkombëtare dhe disa nominime për çmime për interpretimin e personazhit Gus Fring.
Sipas Saudi Gazette, Esposito aktualisht është i angazhuar në xhirimet e “Seven Dogs”, një nga disa produksionet e mëdha që po zhvillohen ndërsa Arabia Saudite po zgjeron sektorët e saj të argëtimit dhe industrisë së filmit, duke synuar të tërheqë produksione dhe talente ndërkombëtare.