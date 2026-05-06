Aktivizohet mbrojtja ajrore kundër dronëve pranë ishullit Qeshm të Iranit

Rania R.a. Abushamala
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Mediat iraniane raportuan sot në mëngjes se sistemet e mbrojtjes ajrore u aktivizuan kundër dronëve pranë ishullit Qeshm, i cili ndodhet pranë Ngushticës së Hormuzit, transmeton Anadolu.
Zyrtarët në provincën jugore të Hormozgan thanë në një deklaratë se tinguj shpërthimesh u dëgjuan gjatë natës rreth ishullit, raportoi transmetuesi shtetëror iranian IRIB.
Në deklaratë thuhej se shpërthimet rezultuan nga aktivizimi i sistemeve të mbrojtjes ajrore kundër dronëve të vegjël dhe mjeteve ajrore pa pilot të zbulimit. Autoritetet shtuan se nuk u raportuan dëme në ishull.
Llogaritë në mediat sociale kishin qarkulluar pretendime gjatë natës për disa shpërthime që u dëgjuan në ishull para se të bëhej ndonjë deklaratë zyrtare mbi incidentin.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani dhe ndërprerje në Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga presidenti amerikan Donald Trump pa afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në rrugën ujore strategjike.