Aktiviteti "Dialogët e Samitit të NATO-s" në Ankara u përmbyll me fokus tek të rinjtë në siguri

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07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Një seancë përmbyllëse u mbajt në Ankara si pjesë e aktivitetit "Dialogët e Samitit të NATO-s" të organizuar nga Këshilli Atlantik Turk dhe Qendra e Kërkimeve të Politikës së Jashtme dhe Sigurisë Hariciye, transmeton Anadolu.
Programi, i organizuar nga Shoqata Turke e Industrisë dhe Biznesit, përfundoi me fjalët e Francisco Nobre, president i Shoqatës së Traktatit Atlantik të Rinisë (YATA) dhe Emir Abbas Gurbuz, sekretar i përgjithshëm i ATA Turqisë.
Nobre tha se YATA ka punuar për 30 vjet për të sjellë shoqërinë civile së bashku me njerëzit e angazhuar në çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, duke arritur gjithashtu përtej këtij roli në segmente më të gjera të shoqërisë. Ai tha se puna e YATA-s është ndërtuar mbi tre qëllime kryesore: edukimin, fuqizimin dhe integrimin e të rinjve.
Të rinjtë jo vetëm që duhet të dëgjojnë dhe të mësojnë, por edhe të bëhen aktorë që kontribuojnë në mënyrë aktive në proceset e politikave dhe vendimmarrjes, tha Nobre. Ai tha se angazhimi i shoqërisë civile duhet të trajtohet me këtë mirëkuptim dhe falënderoi institucionet që kontribuan në përgatitjen e ngjarjes.
Gurbuz gjithashtu i informoi pjesëmarrësit për përgatitjen dhe organizimin e programit, duke falënderuar të gjithë aktorët dhe organizatat partnere që mbështetën ngjarjen.