Aktivistët izraelitë mblidhen në Kuds për të protestuar kundër kryeministrit izraelit Netanyahu

Abdulbesar Ademi
19 korrik 2026•Përditësim: 19 korrik 2026
Aktivistët izraelitë janë mbledhur në Kuds për të protestuar kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe administratës së tij, raporton Anadolu.
Pjesëmarrësit në tubim shfaqën pankarta që dënonin politikat shtetërore lidhur me dhunën e kolonëve në Bregun Perëndimor kundër palestinezëve, si dhe shprehën kundërshtimin e saj ndaj armiqësive të vazhdueshme ushtarake në rajon.
Bregu Perëndimor i pushtuar ka përjetuar një rritje të sulmeve nga ushtria izraelite dhe kolonët që nga tetori i vitit 2023.
Sipas të dhënave zyrtare palestineze, këto sulme kanë vrarë 1.179 palestinezë dhe kanë plagosur rreth 13.000 të tjerë, ndërsa afërsisht 24.000 palestinezë janë arrestuar.
Në vitin 1948, Izraeli u themelua mbi toka të pushtuara nga grupe të armatosura sioniste, të cilat kryen masakra dhe zhvendosën të paktën 750.000 palestinezë.
Më vonë, Izraeli pushtoi pjesën tjetër të territoreve palestineze dhe vazhdon të refuzojë të tërhiqet prej tyre.