Aktivistët gjermanë bllokojnë një objekt të kompanisë Rheinmetall për shkak të furnizimeve me armë drejt Izraelit

Ayhan Şimşek
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Aktivistët pro-palestinezë bllokuan një objekt të Rheinmetall në Berlin, duke thënë se kompania gjermane e armëve po planifikonte të zgjerojë prodhimin e municioneve të destinuara për Izraelin, raporton Anadolu.
Protesta filloi në mëngjes në lagjen Wedding, ku anëtarët e një grupi që e quan veten "Peacefully Against Genocide" (Në paqe kundër gjenocidit) organizuan një ulje-protestë në hyrje të objektit dhe ngjitën duart e tyre në tokë pranë portës.
Ky veprim pengoi hyrjen dhe daljen e automjeteve për disa orë. Protestuesit shpalosën një pankartë me mbishkrimin "Asnjë përfitim nga gjenocidi" dhe mbanin fotografi që tregonin shkatërrime në territoret palestineze, si dhe në Liban.
Policia mbërriti dhe përdori tretës të veçantë për të shkëputur duart e protestuesve përpara se t'i merrte në paraburgim.
Në një deklaratë, aktivistët thanë se Rheinmetall tashmë po prodhon municione për Izraelin dhe po planifikon të zgjerojë prodhimin duke prodhuar municione të kalibrit të madh.
"Gjermania dhe Rheinmetall po e bëjnë veten bashkëfajtorë në gjenocid", tha zëdhënësja e grupit, Laila Fuisz, duke i bërë thirrje Berlinit të ndalojë dërgesat e armëve. "Nuk jemi të gatshëm të qëndrojmë duarkryq ndërsa armët gjermane vrasin civilë dhe shkatërrojnë vende të tëra", shtoi ajo.
Një pjesëmarrëse, Bedia Ozakyol, tha në një mesazh video të publikuar në internet se ajo ka tre fëmijë dhe ishte e pikëlluar kur pa dhjetëra mijëra fëmijë të vrarë në Gaza. "Ata kurrë nuk arritën të jetojnë fëmijërinë e tyre, kurrë nuk arritën të përmbushin ëndrrat e tyre", tha ajo.
Grupi tha se planifikon veprime të mëtejshme kundër objektit në Berlin dhe kundër dërgesave gjermane të armëve drejt Izraelit.