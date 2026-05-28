Aktivistët e Koresë së Jugut rrëfejnë torturat dhe abuzimet seksuale gjatë paraburgimit në Izrael

Amir Latif Arain
28 Maj 2026•Përditësim: 28 Maj 2026
Tre aktivistë të Koresë së Jugut të ndaluar gjatë një misioni ndihme humanitare në Gaza këtë muaj thanë sot se janë abuzuar seksualisht dhe fizikisht nga ushtarët izraelitë, sipas raportimeve të mediave lokale, transmeton Anadolu.
Shtetasit e Koresë së Jugut, Kim Ah-hyun dhe Kim Dong-hyeon, së bashku me koreano-amerikanin Jonathan Victor Lee, përshkruan përvojat e tyre në një konferencë për media disa ditë pasi u kthyen në shtëpi pas lirimit të tyre javën e kaluar, raportoi "Yonhap News" me seli në Seul.
Të tre ishin midis qindra aktivistëve ndërkombëtarë në bordin e Flotiljes Globale "Sumud", e cila u kap nga forcat izraelite në ujërat ndërkombëtare javën e kaluar.
"Burrat u torturuan me armë zjarri me elektroshok ndërsa gratë u ngacmuan dhe u sulmuan seksualisht", tha Kim Ah-hyun. "Mund të dëgjonim tingujt e ushtarëve që talleshin dhe jepnin urdhra dhe zërat e udhëtarëve që rriheshin. Britmat ishin aq të gjata sa ishte mbytëse", shtoi ajo.
Kim tha se një marinar u qëllua në kofshë dhe u la pa trajtim ndërsa kontejneri ku mbaheshin të ndaluarit ishte "plot me njerëz me kocka të thyera" që nuk morën kujdes mjekësor.
Kim Dong-hyeon përshkroi kushtet e paraburgimit, duke thënë se kishte dëgjuar njerëz që torturoheshin dhe i nënshtroheshin "abuzimit të vazhdueshëm seksual". Ai tha se të tre u rrahën shumë herë gjatë pesë deri në dhjetë minuta dhe vuanin gjakderdhje të vazhdueshme nga duart pasi ishin lidhur me lidhëse kabllosh.
Lee dha një dëshmi të ngjashme, duke thënë se shumë të paraburgosur u detyruan të shikonin të tjerët duke u sulmuar dhe pësuar lëndime serioze nga bombat me dritë-zhurmë dhe plumbat prej gome. Më tej ai shpjegoi se ka pësuar një brinjë të thyer pasi u rrah dhe mori goditje elektrike nga ushtarët.
Kim Ah-hyun u ndalua më parë nga forcat izraelite në tetor ndërsa përpiqej të thyente bllokadën e Izraelit në Gaza dhe më vonë iu revokua pasaporta nga qeveria e Koresë së Jugut.
Ajo është planifikuar të ketë një intervistë me avokatë dhe zyrtarë të Ministrisë së Jashtme javën e ardhshme përpara se të aplikojë për një pasaportë të re.