Aktivistët e flotiljes së Gazës, të ndaluar në mënyrë të paligjshme, po transportohen drejt Turqisë

Faruk Hanedar
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Aktivistët e Flotiljes Globale "Sumud", që ishte nisur drejt Gazës dhe u ndaluan në mënyrë të paligjshme nga Izraeli pas sulmeve ndaj anijeve të tyre në ujërat ndërkombëtare, po transportohen drejt Turqisë me fluturime të kompanisë Turkish Airlines.
Burime për Anadolu thanë se aktivistët u transferuan nga burgu "Ketziot" në shkretëtirën Negev drejt aeroportit "Ramon" në jug të Izraelit, ku përfunduan procedurat e deportimit.
Më shumë se 420 aktivistë, përfshirë 78 shtetas turq, më pas u vendosën në tre avionë të ndarë të kompanisë Turkish Airlines në aeroportin "Ramon".
Aeroplani i parë me aktivistë u nis drejt Stambollit pas procedurave të koordinuara nga Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ndërsa fluturimet e tjera pritet të mbërrijnë në qytetin turk më vonë gjatë ditës.
Më herët, ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan tha se ishte planifikuar një fluturim i posaçëm për të kthyer në Turqi shtetasit turq dhe pjesëmarrësit nga vende të treta të përfshirë në Flotiljen Globale "Sumud".
Të martën, flotilja humanitare tha se të gjitha 50 anijet e saj ishin sekuestruar nga Izraeli pas sulmeve në ujërat ndërkombëtare. Flotilja, me 428 aktivistë nga 44 vende, u nis të enjten e kaluar nga distrikti turk Marmaris në një përpjekje të re për të thyer bllokadën izraelite të vendosur ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007.