Aktivistët e Flotiljes Globale Sumud thonë se po i afrohen fregata dhe anije luftarake, komunikimet po bllokohen

Ekip
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Aktivistët në bordin e Flotiljes Globale Sumud që po udhëtonte drejt Gazës thanë se flotiljes iu afruan fregata dhe anije luftarake teksa komunikimet po bllokoheshin, transmeton Anadolu.
Aktivistët e Flotiljes Globale Sumud deklaruan se dronët po fluturonin mbi flotilje.
Ndërkohë, burimet e ushtrisë izraelite i thanë transmetuesit publik izraelit KAN se ushtria filloi të merrte kontrollin e flotiljes.
Burimet shtuan se Izraeli vendosi të ndërpresë flotiljen qindra kilometra larg brigjeve të tij, në zonën e ishullit të Kretës.
Anija e Flotiljes së Lirisë u nis nga Barcelona më 12 prill në rrugë për në Gaza, një iniciativë e udhëhequr nga civilët që synonte të dërgojë ndihma në Gaza nga deti, e cila përfshin përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, aktivistë dhe vullnetarë nga vende të ndryshme.
Kjo është një iniciativë e dytë për Flotiljen Globale të Lirisë, pasi një përpjekje e mëparshme në shtator të vitit 2025 përfundoi me një sulm izraelit ndaj anijeve në tetor të po të njëjtit vit teksa lundronin në ujëra ndërkombëtare, kur u ndaluan qindra aktivistëve ndërkombëtarë në bord para deportimit të tyre.
Izraeli ka vendosur një bllokadë në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke lënë rreth 1.5 milion palestinezë nga afërsisht 2.4 milion të pastrehë pasi shtëpitë e tyre u shkatërruan gjatë luftës.