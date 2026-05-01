Aktivistët e Flotiljes Globale "Sumud" po transportohen në aeroportin e Kretës për t'u kthyer në shtëpi

Ahmet Gençtürk
01 Maj 2026•Përditësim: 01 Maj 2026
ATHINË (AA) - Aktivistët e flotiljes me ndihma humanitare për në Gaza, e cila u sulmua këtë javë nga Izraeli, po transferohen në një aeroport në Kretë për t'u kthyer në vendet e tyre të origjinës, raportuan mediat lokale të premten, transmeton Anadolu.
Një total prej 178 aktivistësh nga vende të ndryshme, përfshirë Greqinë, u transportuan në fshatin Atherinolakkos në Lasithi, në Kretën lindore, nga ku do të çohen me autobus në Aeroportin e Heraklionit, raportoi transmetuesi SKAI, duke cituar burime lokale.
Nga aeroporti, aktivistët do të kthehen në vendet e tyre të origjinës, shtoi ai.
Flotilja e ndihmës humanitare Global "Sumud" u sulmua të enjten pranë ishullit grek, rreth 600 milje detare nga destinacioni i tyre, enklava e shkatërruar nga bllokada ndaj Gazës.
Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill, ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Siçilisë më 26 prill, duke synuar të thyejë bllokadën shumëvjeçare të Gazës nga Izraeli.
Izraeli ka vendosur një bllokadë shkatërruese në Rripin e Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2,4 milionë banorët e territorit në prag të urisë.
Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale dyvjeçare në Gaza në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72.000 njerëz, duke plagosur mbi 172.000 të tjerë si dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.