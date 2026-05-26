Aksidentohet autobusi i shkollës në Kroaci, tre të plagosur

Elvır Hodzıc
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Të paktën tre persona u plagosën pasi një autobus shkolle u aksidentua sot në Kroaci, ndërsa pasagjerët e tjerë, kryesisht nxënës, morën lëndime të lehta dhe ishin në gjendje shoku, njoftoi policia e Zadarit, transmeton Anadolu.
Aksidenti u raportua në orën 7:58 të mëngjesit dhe policia konfirmoi se autobusi kishte dalë nga rruga dhe se të gjitha shërbimet e emergjencës u dërguan menjëherë në vendngjarje.
Autobusi po udhëtonte në linjën Mushkovci-Obrovac dhe po transportonte nxënës për në Obrovac.
Të lënduarit janë transportuar për ndihmë mjekësore, ndërsa pasagjerët e tjerë kanë marrë ndihmën mjekësore në vendngjarje.
Në vendin e aksidentit, policia po kryen hetime për të përcaktuar të gjitha rrethanat e ngjarjes.