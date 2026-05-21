Air France dhe Airbus shpallen fajtorë për vrasje nga pakujdesia në rrëzimin e avionit të vitit 2009

Burak Bir
21 Maj 2026•Përditësim: 21 Maj 2026
Air France dhe Airbus janë shpallur fajtorë për vrasje nga pakujdesia lidhur me rrëzimin e avionit Rio-Paris të vitit 2009, ku humbën jetën 228 persona, përfshirë 216 pasagjerë, transmeton Anadolu.
Siç raportoi transmetuesi BFMTV, Gjykata e Apelit në Paris shpalli fajtorë kompaninë ajrore Air France dhe prodhuesin komercial të avionëve Airbus për vrasje korporative nga pakujdesia lidhur me incidentin që ndodhi 17 vjet më parë.
Rrëzimi i fluturimit AF447 i Air France, që po udhëtonte nga Rio de Janeiro drejt Parisit, ndodhi më 1 qershor të vitit 2009, kur avioni u rrëzua në Oqeanin Atlantik, duke vrarë të gjithë 228 personat në bord, përkatësisht 216 pasagjerë dhe 12 anëtarë të ekuipazhit.
Gjykata urdhëroi kompanitë Air France dhe Airbus të paguajnë gjobën maksimale të lejuar me ligj për vrasje nga pakujdesia, në vlerë prej 225 mijë eurosh secila.
Vendimi pasoi rekomandimin e prokurorisë, e cila më 26 nëntor të vitit 2025 kishte kërkuar dënimin e prodhuesit evropian të avionëve dhe kompanisë ajrore franceze, që të dyja në gjykim për vrasje nga pakujdesia.
Të dy kompanitë u liruan nga akuzat penale në shkallën e parë në prill të vitit 2023, pasi pranuan përgjegjësinë civile.