Agjencia meteorologjike: Franca mund të përballet me valë të re të nxehti në fundjavë pas ftohjes së shkurtër

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30 qershor 2026•Përditësim: 30 qershor 2026
Shërbimi meteorologjik kombëtar i Francës, Meteo-France, paralajmëroi të martën se “me shumë gjasa do të ketë një tjetër valë të të nxehtit duke filluar këtë fundjavë”, ndërsa vendi po përjeton një ulje të përkohshme të temperaturave, transmeton Anadolu.
Sipas Meteo-France, temperaturat pritet të vazhdojnë të bien gjatë të mërkurës dhe të enjtes, duke shënuar fundin zyrtar të valës aktuale të të nxehtit që filloi më 17 qershor.
Kushtet më të nxehta mbeten të përqendruara në pjesën juglindore, veçanërisht përgjatë bregdetit mesdhetar, Korsikës, rajonit Var dhe Alpes-Maritimes, ku rreziku nga zjarret mbetet i lartë.
“Temperaturat pritet të rriten sërish në fund të javës”, tha Meteo-France, duke theksuar forcimin e kushteve anticiklonike që pritet të zhvillohen nga e enjtja mbi jugperëndimin e Francës përpara se të përhapen në gjithë vendin.
Deri në fundjavë, temperaturat mbi 30 gradë Celsius pritet të bëhen gjithnjë e më të shpeshta.
Datat 24 dhe 25 qershor janë regjistruar si ditët më të nxehta ndonjëherë në nivel kombëtar, ndërsa disa qytete, përfshirë Bordeaux, Cognac dhe Saintes, tejkaluan temperatura 42–43 gradë Celsius.
Në Paris, temperaturat kaluan në 40 gradë Celsius në disa raste, një prag që është arritur vetëm disa herë që nga fillimi i regjistrimeve në vitin 1947.