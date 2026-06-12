Agjencia Evropiane e Kimikateve: Kimikati i përjetshëm në ujin e pijshëm, më i rrezikshëm sesa mendohej

Şeyma Erkul Dayanç
12 qershor 2026•Përditësim: 12 qershor 2026
Një "kimikat i përjetshëm" i përdorur gjerësisht që gjendet në ujin e pijshëm mund të jetë më i dëmshëm për shëndetin e njeriut sesa besohej më parë, tha Agjencia Evropiane e Kimikateve (ECHA) në një vlerësim të ri të raportuar sot nga transmetuesi holandez NOS, transmeton Anadolu.
ECHA tha se acidi trifluoroacetik (TFA), një substancë e përdorur në pesticide dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, mund të dëmtojë fëmijët e palindur dhe të ndikojë negativisht në riprodhim. Agjencia e klasifikoi kimikatin si "të qëndrueshëm, të lëvizshëm dhe toksik", duke paralajmëruar se mund të kontribuojë në ndotjen afatgjatë të ujit.
"Kjo dukuri është sigurisht e re. Tashmë ka studime që tregojnë në këtë drejtim, por ECHA ka kryer një hulumtim të gjerë", tha toksikologu Jacob de Boer për NOS duke i përshkruar gjetjet si “sinjale shqetësuese” që kërkojnë vëmendje.
TFA ishte konsideruar prej kohësh më pak i dëmshëm se shumë përbërës të tjerë PFAS, pavarësisht shqetësimeve në rritje midis grupeve mjedisore dhe shkencëtarëve.
Instituti Kombëtar Holandez për Shëndetin Publik dhe Mjedisin (RIVM) tha se ishte tashmë i vetëdijshëm për rreziqet e identifikuara nga ECHA dhe e përshkroi klasifikimin e ri si një hap të rëndësishëm drejt njohjes më të gjerë ndërkombëtare të çështjes.
Vlerësimi mund të ndikojë në diskutimet e vazhdueshme brenda BE-së mbi kufizimet e mundshme mbi kimikatet PFAS.
PFAS janë një grup kimikatesh sintetike që shpesh referohen si "kimikate të përjetshme", sepse ato shpërbëhen ngadalë në mjedis. TFA përdoret në disa pesticide dhe sisteme të ajrit të kondicionuar dhe mund të hyjë në furnizimin me ujë të pijshëm sepse tretet lehtësisht në ujë.