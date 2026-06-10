Agjencia e ushqimit e OKB-së: Lufta në Iran rrit rrezikun e urisë akute për miliona njerëz

Berk Kutay Gökmen
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Efektet zinxhir nga lufta në Iran po përkeqësojnë urinë globale, me miliona njerëz më të prekshëm në rrezik të pasigurisë ushqimore në nivel krize, tha për CNN drejtori ekzekutiv në detyrë i Programit Botëror të Ushqimit (WFP), Carl Skau, në një raport të publikuar sot, transmeton Anadolu.
Mbyllja e Ngushticës së Hormuzit ka rritur ndjeshëm kostot e karburantit, duke rritur shpenzimet e operacioneve të Agjencisë së OKB-së dhe duke rritur çmimet e ushqimeve në të gjithë botën. Gjithashtu ka ndërprerë dërgesat e plehrave nga Gjiri, duke ndikuar në prodhimin e të korrave në vende si Sudani.
Këto presione vijnë ndërsa WFP-ja përballet me mungesa të mëdha financimi. "Në shumë vende, ne tashmë po u marrim të uriturve për t'ua dhënë të uriturve", tha Skau.
Agjencia, e cila varet nga donacionet qeveritare, ka përjetuar rënie të ndjeshme të mbështetjes, përfshirë edhe nga donatori i saj më i madh, SHBA-ja. Financimi i SHBA-së për vitin 2026 është rreth 731 milionë dollarë, krahasuar me më shumë se 4 miliardë dollarë në vitin 2024.
Skau tha se në vendet më të varfra, "kur çmimi i ushqimit rritet me 20-30 për qind, ata hanë 20-30 për qind më pak".
Projekti Botëror i Ushqimit (WFP) ka paralajmëruar në mars se 45 milionë njerëz të tjerë mund të përballen me uri akute nëse çmimet e naftës mbeten mbi 100 dollarë për fuçi. Sipas WFP-së, ndikimet tashmë po ndihen në Sri Lanka, Somali dhe Afganistan. Edhe nëse Ngushtica e Hormuzit rihapet menjëherë, rimëkëmbja do të kërkojë kohë.
"Do të duhet kohë për t'u rimëkëmbur. Shpresojmë që ky konflikt të përfundojë dhe që ngushtica të hapet nesër. Por, mendoj se është e qartë se kemi nevojë që vendet e pasura të ndërmarrin hapa dhe të përpiqen të zbusin goditjen mbi më të prekshmit nga kjo krizë", tha Skau.