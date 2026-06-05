Agjencia e OKB-së: Zhvendosjet në Liban janë dyfishuar në javët e fundit, pavarësisht armëpushimit

Şahin Demir
05 qershor 2026•Përditësim: 05 qershor 2026
Zhvendosja në Liban është rritur javët e fundit, pavarësisht një armëpushimi të vazhdueshëm midis Izraelit dhe Libanit, tha të enjten agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), duke paralajmëruar se situata humanitare mbetet "e brishtë dhe e paparashikueshme", transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të fundit të situatës emergjente, UNRWA tha se 2.148 persona të zhvendosur nga 661 familje janë regjistruar në dy strehimoret e saj emergjente që nga 2 qershori - gati dy herë më shumë se 1.264 personat e regjistruar më 19 maj.
Agjencia ia atribuoi rritjen paralajmërimeve izraelite për evakuim dhe aktivitetit ushtarak të intensifikuar, veçanërisht në zonat në jug të lumit Litani.
UNRWA tha se më shumë se 1,1 milion njerëz janë zhvendosur në të gjithë Libanin që nga 26 maji, duke përfshirë 127.714 njerëz të strehuar në 631 vende në mbarë vendin.
Sipas raportit, forcat izraelite lëshuan paralajmërime evakuimi më 27 maj për të gjitha zonat në jug të lumit Zahrani, duke përfshirë qytetin e Tyre dhe kampet e afërta të refugjatëve palestinezë.
Agjencia tha se sulmet ajrore pranë kampeve të refugjatëve palestinezë Rashidieh dhe El Buss, të kombinuara me paralajmërimet për evakuim, shkaktuan një eksod të konsiderueshëm, ku vlerësohet se ka ikur rreth një e treta e popullsisë së zakonshme prej 28.000 banorësht të këtyre kampeve.
"Shumica e familjeve të zhvendosura kërkojnë strehim te të afërmit ose komunitetet pritëse," thuhet në raport.
UNRWA gjithashtu raportoi se armiqësitë vazhduan, me Hezbollahun që lëshon drone dhe raketa në veri të Izraelit dhe forcat izraelite që kryen sulme ajrore dhe lëshuan paralajmërime evakuimi në pjesë të Libanit.
Agjencia tha se 12 nga 26 qendrat shëndetësore dhe klinikat e saj në Liban mbetën funksionale që nga 2 qershori, ndërsa 14 janë mbyllur për shkak të situatës së sigurisë.
Një armëpushim midis Izraelit dhe Libanit hyri në fuqi më 16 prill dhe që atëherë është zgjatur dy herë, së fundmi deri në mes të qershorit. Megjithatë, Hezbollahu ka hedhur poshtë kushtet e armëpushimit dhe bisedimet janë vendosur të vazhdojnë.
UNRWA tha se situata humanitare mbetet e paqëndrueshme pavarësisht armëpushimit, duke përmendur armiqësitë e vazhdueshme, përshkallëzimin periodik, zhvendosjen dhe pasigurinë për lëvizjet e popullsisë.
Izraeli pushton zona në Libanin jugor, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera gjatë konfliktit 2023-2024. Gjatë ofensivës aktuale, forcat izraelite përparuan më shumë se 10 kilometra në territorin libanez, duke shënuar inkursionin e tyre më të thellë që nga viti 2000.
Më shumë se 3.500 njerëz janë vrarë dhe mbi 10.000 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në të gjithë Libanin që nga 2 marsi, sipas zyrtarëve libanezë.