Agjencia e OKB-së paralajmëron se qendrat e mashtrimit në internet nxisin trafikimin global

Beyza Binnur Dönmez
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) paralajmëroi të martën se trafikimi në qendrat e mashtrimit në internet është bërë një nga format "me rritje më të shpejtë" në botë të trafikimit të qenieve njerëzore, me viktima nga më shumë se 80 vende të joshur nga ofertat mashtruese të punës dhe të detyruara në operacione kriminale, transmeton Anadolu.
Duke folur përpara Ditës Botërore Kundër Trafikimit të Njerëzve të enjten, Drejtoresha e Përgjithshme e IOM-it, Amy Pope u tha gazetarëve në Gjenevë se rrjetet kriminale po synojnë gjithnjë e më shumë punëkërkuesit e arsimuar përmes reklamave në mediat sociale.
"Ata e paraqesin (atë) plotësisht si një punë të rregullt," tha Pope, duke vënë në dukje se shumë rekrutë flasin mirë anglisht dhe kanë diploma universitare.
Ajo tha se viktimave që mbërrijnë në komplekset e mashtrimit shpesh u konfiskohen pasaportat, përballen me abuzim fizik dhe psikologjik dhe nuk lejohen të largohen.
Duke i përshkruar operacionet si "shumë të organizuara" dhe "shumë fitimprurëse", Pope përmendi vlerësimet e fundit të Zyrës së OKB-së për Drogën dhe Krimin që tregojnë se humbjet vjetore globale nga operacionet e mashtrimit në internet arritën midis 88 miliardë dhe 114 miliardë dollarë vitin e kaluar.
Pope tha se IOM ka ndihmuar më shumë se 3.500 të mbijetuar nga 33 vende, shumë prej të cilëve kthehen në shtëpi të traumatizuar thellë, të ngarkuar nga borxhet dhe me pak burime të mbetura pas muajsh apo vitesh në robëri.
Ajo paralajmëroi gjithashtu se të mbijetuarit shpesh trajtohen gabimisht si kriminelë dhe jo si viktima, duke bërë thirrje për bashkëpunim më të fortë ndërkufitar, përpjekje parandaluese dhe ndërgjegjësim publik për të prishur rrjetet e trafikimit dhe për të mbrojtur njerëzit nga skemat mashtruese të rekrutimit.
Pope tha se rreth 300.000 njerëz po punojnë në qendrat e mashtrimit në internet, duke shtuar se megjithëse jo të gjithë janë viktima të trafikimit, një numër i konsiderueshëm u mashtruan për të hyrë në komplekse dhe mbeten jashtë mundësive të ndihmës.