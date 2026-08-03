Agjencia e klimës e BE-së: Zjarri ka djegur mbi 10 mijë hektarë në Athinën perëndimore

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03 gusht 2026•Përditësim: 03 gusht 2026
Një zjarr i madh që shpërtheu më 31 korrik pranë komunave Psatha dhe Porto Germeno në perëndim të Athinës, ka djegur mbi 10 mijë hektarë në Atikën perëndimore, tha sot agjencia e klimës e BE-së, "Copernicus", transmeton Anadolu.
Zjarri shkaktoi reagim urgjent në shkallë të gjerë, përfshirë qindra zjarrfikës, avionë me krahë fiks dhe helikopterë, ndërsa ekuipazhet vazhduan përpjekjet për të frenuar zjarrin. Autoritetet urdhëruan evakuime në disa komuna, ndërsa shërbimi zjarrfikës tha se mbi 100 shtëpi u shkatërruan ose u dëmtuan.
Një imazh i kapur nga një satelit "Copernicus Sentinel-2" më 2 gusht tregoi plagën e madhe të djegies përgjatë bregut verior të Gjirit të Korinthit. Zona e djegies është e dukshme në kafe të kuqe ndërsa një shtëllungë e dendur tymi shtrihet më shumë se 70 kilometra në juglindje përgjatë Gjirit Saronik.
Organizata mjedisore "World Wide Fund for Nature" WWF (Fondi Botëror për Natyrën) paralajmëroi se Evropa Jugore po hyn në atë që e përshkroi si një "krizë të përhershme zjarresh", duke i bërë thirrje BE-së të forcojë politikat klimatike dhe mjedisore.
"Ndërsa zjarret katastrofike përfshijnë Evropën Jugore, WWF paralajmëron se BE-ja është duke ecur në gjumë drejt një krize të përhershme zjarresh, ndërsa në të njëjtën kohë dobëson mbrojtjen kryesore të mjedisit që ndihmojnë në mbrojtjen e njerëzve, ekonomive dhe natyrës nga ndikimet klimatike", tha grupi në një deklaratë.
Sipas WWF, mbi 460 mijë hektarë janë djegur tashmë në të gjithë BE-në deri më tani këtë vit, shumë mbi mesataret historike. Grupi citoi studime të fundit shkencore që tregojnë se ndryshimi i klimës e bëri motin ekstrem të zjarrit pas zjarreve të fundit të paktën dy herë më të mundshëm në Francë dhe të paktën 20 herë më shumë në Spanjë.
"Evropa po digjet", tha në një deklaratë Anke Schulmeister-Oldenhove, menaxhere e pyjeve në Zyrën e Politikave Evropiane të WWF, duke argumentuar se politikëbërësit duhet të përforcojnë legjislacionin për klimën dhe natyrën për të ndihmuar në parandalimin e fatkeqësive të ardhshme në vend që të dobësojnë mbrojtjen mjedisore.