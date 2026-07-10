Agjencia Detare e Britanisë: Niveli i kërcënimit detar në Ngushticën e Hormuzit mbetet "i rëndë"

Mohammad Sio
10 korrik 2026•Përditësim: 10 korrik 2026
Niveli i kërcënimit të sigurisë detare në Ngushticën e Hormuzit mbetet "i rëndë" pas sulmeve të fundit ndaj anijeve tregtare, tha sot Qendra e Operacioneve Tregtare Detare të Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO), transmeton Anadolu.
Në një njoftim të lëshuar nga Qendra e Përbashkët e Informacionit Detar UKMTO thuhet se rruga jugore përmes kësaj rruge ujore strategjike është zgjeruar dhe mbetet e disponueshme për të gjithë trafikun detar.
“Pavarësisht sulmeve të fundit të paprovokuara ndaj anijeve tregtare, marinarët po kujtojnë se rruga jugore e Ngushticës së Hormuzit është zgjeruar dhe mbetet e disponueshme për të gjithë trafikun”, theksoi qendra.
Qendra paralajmëroi anijet që kalojnë tranzit në zonë të presin kontakt radioje mbi kanale me frekuencë shumë të lartë nga forcat detare dhe të qëndrojnë vigjilent për një zonë të caktuar të rrezikut nga minat.
Këshillimi pason një seri sulmesh ndaj anijeve tregtare që kalojnë tranzit në Ngushticën e Hormuzit që shkaktuan raund të ri konfrontimi ushtarak midis SHBA-së dhe Iranit.
Washingtoni ka kryer sulme të përsëritura ndaj objektivave ushtarake dhe infrastrukturore iraniane, thuhet në deklaratën ku bëhet e ditur se operacionet filluan në përgjigje të sulmeve ndaj anijeve tregtare.
Teherani, i cili këmbëngul që anijet të koordinohen me autoritetet iraniane përpara se të kalojnë tranzit në rrugën ujore strategjike dhe të refuzojnë kalimin nëpër rrugë të tjera nga ato që ka caktuar, është përgjigjur me sulme me dronë që synojnë objektet ushtarake amerikane në Gji dhe Jordani.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi nën ndërmjetësimin pakistanez me synimin për t'i dhënë fund konfliktit të tyre ushtarak dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme paqeje. Megjithatë, e ardhmja e bisedimeve mbetet e pasigurt mes armiqësive të vazhdueshme.