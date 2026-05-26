Agjencia detare britanike: Raportohet një "shpërthim i jashtëm" pranë një anijeje në brigjet e Omanit

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Qendra e Operacioneve Tregtare Detare e Britanisë tha sot se ka marrë raportime për një “shpërthim të jashtëm” pranë një anijeje rreth 60 milje detare larg kryeqytetit bregdetar të Omanit, Muscat, transmeton Anadolu.
Disa karburante shkaktuan rrjedhje në det, por të gjithë anëtarët e ekuipazhit dhe pasagjerët janë të sigurt, shtoi ajo.
Autoritetet po hetojnë incidentin, tha qendra.
Ndërkohë nuk janë dhënë menjëherë informacione të mëtejshme mbi incidentin.