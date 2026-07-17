Agjencia detare britanike: Një predhë e panjohur godet një cisternë nafte pranë brigjeve të Omanit

Lina Altawell
17 korrik 2026•Përditësim: 17 korrik 2026
Agjencia e Operacioneve Detare e Mbretërisë së Bashkuar (UKMTO) ka bërë të ditur se një predhë e panjohur goditi një cisternë nafte pranë brigjeve të Omanit, duke shkaktuar dëme të lehta strukturore, transmeton Anadolu.
UKMTO njoftoi se mori raport për incidentin 19 milje detare në lindje të Khasabit, në Oman. Sipas agjencisë, predha goditi anën e majtë të anijes, duke shkaktuar dëme të vogla.
Të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë të sigurt dhe janë identifikuar ndërsa anija po vazhdon udhëtimin drejt portit të saj të radhës, ndërkohë UKMTO-ja tha se autoritetet kanë nisur hetimet për incidentin.
Më herët, sipas agjencisë iraniane të lajmeve ISNA, Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) njoftoi se marina e tij ka goditur objekte radarike në Oman, përfshirë një radar amerikan të kontrollit ajror.
Duke cituar një deklaratë të IRGC-së, ISNA raportoi se një radar i kontrollit detar në shkëmbinjtë Salameh dhe një radar amerikan i kontrollit ajror në rajonin Ghanem të Omanit u goditën në agim. IRGC-ja pretendon se të dy sistemet radarike u shkatërruan.
Dje, Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) njoftoi se kishte përfunduar një valë të re sulmesh kundër Iranit, duke shënuar natën e gjashtë radhazi të operacioneve ushtarake amerikane që synojnë objektiva ushtarake iraniane.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga muaji shkurt, kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën ofensivë të përbashkët kundër Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me sulme me raketa dhe dronë ndaj vendeve të Gjirit që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Muajin e kaluar, Irani dhe SHBA-ja nënshkruan memorandum mirëkuptimi, të ndërmjetësuar nga Pakistani, me synim përfundimin e konfliktit dhe arritjen e një marrëveshjeje të qëndrueshme të paqes. Megjithatë, ditët e fundit tensionet janë rritur sërish rreth Ngushticës së Hormuzit, ku të dyja palët kanë shkëmbyer sulme.