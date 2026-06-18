Agjencia bërthamore ruse thotë se një punëtor i centralit të Zaporizhzhias është vrarë në një sulm me dron

Elena Teslova
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Një punonjës në Centralin Bërthamor të Zaporizhzhias u vra dhe një tjetër u plagos rëndë në një sulm me dron ndaj qytetit Enerhodar, njoftoi korporata shtetërore ruse për energjinë bërthamore, Rosatom, duke akuzuar Ukrainën për kryerjen e sulmit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, drejtori i përgjithshëm i Rosatomit, Alexey Likhachev, tha se katër persona u plagosën në sulmin e 17 qershorit ndaj Enerhodarit, ku ndodhet centrali, përfshirë dy punonjës të objektit.
"Ukraina kaloi në vrasjen e synuar dhe sistematike të punonjësve të Centralit Bërthamor të Zaporizhzhias. Dje pasdite, si rezultat i një sulmi me dron ndaj qytetit të punonjësve bërthamorë, Enerhodar, katër banorë u plagosën. Dy prej tyre janë punonjës të repartit të centralizuar të riparimit të centralit bërthamor", tha ai.
"Këta janë personel kyç i centralit, nga të cilët varet drejtpërdrejt funksionimi i sigurt i pajisjeve të centralit më të madh bërthamor në Evropë. Njëri prej tyre u plagos dhe mjekët po luftojnë për jetën e tij duke ofruar gjithë kujdesin e mundshëm mjekësor. Tjetri u vra", shtoi ai.
Likhachev akuzoi Ukrainën se po synon qëllimisht personelin e centralit dhe tha se sulme të tilla paraqesin rrezik për sigurinë bërthamore.
"Vdekja e punonjësve të centralit bërthamor - atyre që janë drejtpërdrejt përgjegjës për sigurinë bërthamore dhe funksionimin e qëndrueshëm të objektit - është një tragjedi e dyfishtë", tha ai.
Ai gjithashtu pretendoi se sulmet e lidhura me centralin e Zaporizhzhias janë intensifikuar vitet e fundit, duke kaluar nga goditja e infrastrukturës mbështetëse në sulme ndaj objekteve energjetike, pajisjeve dhe personelit.
Sipas Likhachevit, sulmet ndaj punonjësve përgjegjës për operimin e objektit mund të kenë pasoja që shtrihen përtej Rusisë dhe Ukrainës.
Ukraina nuk komentoi menjëherë mbi këto pretendime.
Centrali Bërthamor i Zaporizhzhias, objekti më i madh bërthamor në Evropë, është nën kontrollin rus që nga muajt e parë të luftës.
Rusia dhe Ukraina kanë akuzuar vazhdimisht njëra-tjetrën për rrezikimin e sigurisë së centralit, ndërsa Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike (IAEA) ka bërë thirrje për masa që të ulen rreziqet rreth objektit.