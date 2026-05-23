Aftësitë e ndërtimit të balonave që mësoi nga fëmijët e lagjes i shndërron në burim të ardhurash
Ahmet Okten, i cili drejtonte një dyqan ushqimor në Adana dhe i përsosi aftësitë e tij në krijimin e balonave duke mësuar nga fëmijët e lagjes, tani i shet balonat e tij në të gjithë vendin
Bekir Ömer Fansa
23 Maj 2026•Përditësim: 23 Maj 2026
photo: Bekir Ömer Fansa / AA
Adana
Ahmet Okten, i cili drejton një dyqan ushqimor në Adana, Turqi, fiton jetesën duke bërë balona, një aftësi që e mësoi falë fëmijëve të lagjes së tij, raporton Anadolu.
Okten vendosi të bëjë dhe shesë fluturake për shkak të kërkesës së lartë nga fëmijët.
Ahmeti i cili ka përvojë si zdrukthëtar, mësoi të bënte fluturake në vitin 2020 me ndihmën e fëmijëve të lagjes.
Falë përmirësimit të tij të vazhdueshëm, ai filloi të shiste fluturake të ndryshme që bënte në dyqanin e tij ushqimor.
Ai gjithashtu i postoi fluturaket e tij në llogarinë e tij në mediat sociale dhe mori porosi nga qytete të ndryshme.
Okten, i cili i ka kushtuar një pjesë të dyqanit të tij ushqimor ndërtimit të fluturakeve, i shet ato në të gjithë vendin.
"Dyqani ushqimor mbeti në një cep"
Ahmet Okten tha se tani ka një burim të ri të ardhurash falë fëmijëve.
Okten, i cili vazhdon prodhimin e fluturakeve, të cilin e filloi gjatë pandemisë COVID-19, deklaroi se kërkesa për produktet e tij të punuara me dorë po rritet çdo ditë.
Ai është bërë sinonim i prodhimit të balonave.
"Ne dërgojmë balona nga Adana në çdo vend në Turqi. Nuk mund t'i dërgojmë me kargo sepse dëmtohen gjatë transportit. Miqtë tanë që na kontaktojnë nga jashtë qytetit i marrin vetë nga terminali ose stacioni i autobusëve në qytetin e tyre. Ata janë shumë të kënaqur. Ka fluturake të prodhuara në fabrikë, por për fat të keq, nuk janë shumë të kënaqshme. Meqenëse tonat janë të punuara me dorë, ato kanë një atmosferë dhe tërheqje të ndryshme ndërsa fluturojnë në ajër. Kjo është arsyeja pse na preferojnë ne", tha Okten.
