Afrikë e Jugut, të paktën 16 të vdekur nga përmbysja e një autobusi

Hassan Isilow
02 korrik 2026•Përditësim: 02 korrik 2026
Të paktën 16 persona humbën jetën pasi një autobus u përmbys mëngjesin e sotëm në provincën e Kepit Perëndimor të Afrikës së Jugut, transmeton Anadolu.
Korporata e Menaxhimit të Trafikut Rrugor të Afrikës së Jugut (RTMC) tha se aksidenti ndodhi pak pas mesnate kur autobusi që transportonte 78 pasagjerë, përfshirë fëmijë, u përmbys.
Autobusi po transportonte pasagjerë nga qyteti i Cape Town-it në provincën e Kepit Perëndimor në Idutywa në provincën e Kepit Lindor, thuhet në deklaratën e RTMC-së.
Njëzet pasagjerë pësuan lëndime dhe u dërguan me urgjencë në një spital në qytetin e Worcesterit ndërsa 43 pasagjerë refuzuan trajtimin mjekësor, thuhet në deklaratë.
RTMC-ja tha se policia po heton ngjarjen për të përcaktuar shkakun e aksidentit.
Aksidenti ishte aksidenti i dytë fatal i autobusit i raportuar këtë javë. Të mërkurën, një autobus që transportonte emigrantë që po riatdhesoheshin nga Afrika e Jugut u përmbys pranë Musinas në provincën e Limpopos, afër kufirit me Zimbabvenë, ku humbi jetën shoferi dhe 11 pasagjerë u lënduan.