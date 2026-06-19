Afganistani pretendon se ka sulmuar objektiva të dyshuara të ISIS-it në Pakistan

Faisal Mahmud
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Afganistani pretendoi sot se ka kryer sulme kundër objektivave të dyshuara të lidhura me ISIS-in (DEASH) në rajonet kufitare të Pakistanit, transmeton Anadolu.
Ministria afgane e Mbrojtjes tha në një deklaratë të postuar në kompaninë amerikane të mediave sociale X se një seri sulmesh kanë patur në shënjestër ato që i përshkroi si strehime të ISIS-it në provincën jugperëndimore të Balochistanit në Pakistan dhe provincën veriperëndimore Khyber Pakhtunkhwa.
Ministria pretendon se vendet janë përdorur me mbështetjen e "qarqeve armiqësore të inteligjencës" për të planifikuar dhe koordinuar sulme kundër Afganistanit dhe se më parë kanë shërbyer si baza operative për disa sulme vdekjeprurëse.
Nuk pati asnjë përgjigje të menjëhershme nga qeveria ose ushtria e Pakistanit ndaj pretendimeve afgane.
Marrëdhëniet midis Kabulit dhe Islamabadit kanë mbetur të tendosura në muajt e fundit për shkak të sigurisë kufitare, aktivitetit militant dhe akuzave të ndërsjella se grupet e armatosura përdorin territorin e njëri-tjetrit për sulme ndërkufitare.
"Afganistani nuk do të tolerojë më asnjë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin e tij", tha ministria.