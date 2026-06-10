Afganistani akuzon Pakistanin për sulme të reja ajrore që vranë 13 civilë

Islam Uddin
10 qershor 2026•Përditësim: 10 qershor 2026
Afganistani akuzoi Pakistanin për kryerjen e sulmeve të reja ajrore në lindje të Afganistanit, të cilat dyshohet se kanë vrarë 13 civilë, përfshirë 11 fëmijë, mes tensioneve të ripërtërira ndërmjet dy vendeve fqinje, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të publikuar në platformën sociale X, zëdhënësi i qeverisë afgane, Zabihullah Mujahid pretendon se avionët ushtarakë pakistanezë shkelën hapësirën ajrore të Afganistanit gjatë natës dhe bombarduan shtëpi civile në provincat lindore Kunar, Khost dhe Paktika.
Sipas Mujahidit, sulmet vranë 11 fëmijë, një grua dhe një burrë të moshuar, ndërsa 14 gra dhe fëmijë të tjerë u plagosën. "Ne e dënojmë fuqishëm këtë krim humanitar dhe akt agresioni", tha Mujahidi në deklaratë.
Nuk pati koment të menjëhershëm nga Pakistani lidhur me akuzat e qeverisë afgane. Pretendimet e fundit vijnë në një kohë kur marrëdhëniet ndërmjet Kabulit dhe Islamabadit mbeten të tensionuara për shkak të shqetësimeve të sigurisë përgjatë kufirit të përbashkët.
Tensionet u përshkallëzuan në shkurt, kur Pakistani tha se kishte goditur lokacione në lindje të Afganistanit që i përshkroi si strehimore të Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), një koalicion i disa grupeve militante përgjegjëse për një sërë sulmesh brenda Pakistanit.
Pakistani ka akuzuar vazhdimisht autoritetet afgane se lejojnë militantët e TTP-së të veprojnë nga territori afgan dhe të kryejnë sulme përtej kufirit, akuza që Kabuli i ka mohuar vazhdimisht. Të dy vendet përjetuan disa nga përplasjet më vdekjeprurëse kufitare në muajin mars, ku luftimet thuhet se lanë të vrarë qindra civilë, pjesëtarë të forcave të sigurisë dhe militantë në të dy anët e kufirit.
Dhuna u zbut pasi Afganistani dhe Pakistani ranë dakord për një armëpushim më 18 mars, në prag të festës muslimane të Fitër Bajramit, pas përpjekjeve diplomatike të Turqisë, Arabisë Saudite dhe Katarit.
Më pas, zyrtarë nga të dy vendet zhvilluan bisedime njëjavore në qytetin kinez Urumqi, nën ndërmjetësimin e Pekinit. Kina njoftoi se të dyja palët ranë dakord të diskutojnë një plan gjithëpërfshirës që synon adresimin e çështjeve që ndikojnë në marrëdhëniet dypalëshe dhe përmirësimin e stabilitetit kufitar.