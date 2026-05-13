Aeroporti i Brukselit humbi 50 mijë pasagjerë në prill për shkak të luftës në Lindjen e Mesme

Melike Pala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Përshkallëzimi i vazhdueshëm në Lindjen e Mesme ka bërë që Aeroporti i Brukselit të humbasë rreth 50.000 pasagjerë në prill, duke barazuar humbjet e regjistruara në mars, tha operatori i aeroportit të mërkurën, transmeton Anadolu.
Rënia është e lidhur me operacionet e reduktuara të fluturimeve drejt destinacioneve në rajon, sipas një deklarate të lëshuar të martën.
"Aktualisht nuk ka fluturime për në Tel Aviv ose Doha dhe, megjithëse fluturimet për në Dubai dhe Abu Dhabi kanë rifilluar në javët e fundit, frekuencat mbeten më të ulëta se vitin e kaluar. Kjo situatë rezultoi përsëri në një humbje prej 50.000 pasagjerësh në prill", tha deklarata.
Pavarësisht këtij ndikimi, trafiku i pasagjerëve në aeroportin kryesor të Belgjikës u rrit me 3,8 për qind nga viti në vit në prill, duke tejkaluar 2,2 milionë udhëtarë.
Aktiviteti i ngarkesave gjithashtu u rrit gjatë muajit, me aeroportin që trajtoi 73.964 tonë metrikë mallra, me një rritje prej më shumë se 6 për qind krahasuar me prillin e vitit të kaluar.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan një fushatë të përbashkët ushtarake kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad nuk arritën të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, pa një afat të caktuar.
Për shkak të përshkallëzimit rajonal, disa linja ajrore kanë pezulluar fluturimet drejt Lindjes së Mesme dhe rajoneve të Gjirit Persik për arsye sigurie.