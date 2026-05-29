Aeroporti i Brukselit do të lejojë lëngje dhe pajisje elektronike në çantat e dorës nga viti 2028

Melike Pala
29 Maj 2026•Përditësim: 29 Maj 2026
Pasagjerët në aeroportin e Brukselit në Belgjikë së shpejti do të lejohen të mbajnë lëngje dhe pajisje elektronike në bagazhet e tyre të dorës gjatë kontrollit të sigurisë, si pjesë e një projekti të madh modernizimi që do të fillojë vitin e ardhshëm, transmeton Anadolu.
Aeroporti i Brukselit njoftoi se skanerë të rinj trupi dhe skanerë CT për bagazhet e dorës do të instalohen nga viti 2028, duke u mundësuar udhëtarëve të lënë laptopë, tableta dhe lëngje brenda çantave të tyre gjatë kontrolleve të sigurisë.
Sipas sistemit të ri, pasagjerëve do t'u lejohet gjithashtu të mbajnë lëngje në enë deri në dy litra, duke lehtësuar ndjeshëm kufizimet aktuale. Aeroporti tha se puna në infrastrukturën e re të kontrollit do të fillojë në vitin 2027, me skanerët e parë që pritet të bëhen funksionalë në vitin 2028.
Rinovimi i plotë i pikave të kontrollit të sigurisë së nisjeve është planifikuar të përfundojë deri në verën e vitit 2029, kur pritet të jenë në shërbim 19 korsi të reja kontrolli. Një fazë fillestare e testimit të skanerëve të trupit do të fillojë në qershor, sipas aeroportit.
Për të ruajtur fluksin e pasagjerëve gjatë ndërtimit, aeroporti i Brukselit planifikon të ndërtojë platformë shtesë të përkohshme kontrolli të pajisur me teknologjinë e re, përpara se të zëvendësojë gradualisht pikat ekzistuese të kontrollit.
"Me këtë teknologji të re, ne jo vetëm që do të vazhdojmë të sigurojmë sigurinë, por edhe do ta bëjmë kontrollin e sigurisë edhe më të lehtë dhe më të lehtë për pasagjerët tanë", tha drejtori ekzekutiv i aeroportit të Brukselit, Arnaud Feist.
Rregullat aktuale të sigurisë së aviacionit të futura në vitin 2006 i kufizojnë pasagjerët të mbajnë maksimum prej një litri lëngjesh në enë jo më të mëdha se 100 mililitra, të vendosura brenda një qeseje plastike transparente.