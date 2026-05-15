Aeroplanmbajtësja franceze do të mbërrijë së shpejti pranë Ngushticës së Hormuzit

Necva Taştan Sevinç
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Aeroplanmbajtësja franceze, "Charles de Gaulle" do të mbërrijë së shpejti pranë Ngushticës së Hormuzit, tha të premten ministri delegat i Francës për forcat e armatosura, mes tensioneve të larta në Gjirin Persik, transmeton Anadolu.
Aeroplanmbajtësja franceze "Charles de Gaulle" po "përparon në Detin Arabik" dhe është tashmë "në zonë", tha Alice Rufo për transmetuesin francez të lajmeve BFMTV.
Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme kundër Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar hakmarrje nga Teherani kundër Izraelit, si dhe aleatëve të SHBA-së në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez, por bisedimet në Islamabad dështuan të prodhonin një marrëveshje të qëndrueshme. Armëpushimi u zgjat më vonë nga Presidenti i SHBA-së Donald Trump pa një afat të caktuar.
Që nga 13 prilli, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në ngushticë.