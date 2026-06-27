Addis Ababa, qyteti ku takohen diplomacia dhe kultura
Addis Ababa, kryeqyteti i Etiopisë, i cili ka titullin e të qenit i vetmi vend afrikan që nuk është kolonizuar në histori, mirëpret vizitorët e tij me ndërtesat historike, rrugët e gjera dhe natyrën
İrem Demir
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
photo: Fatma Nur Arslan / AA
Addis Ababa
Addis Ababa, kryeqyteti i Etiopisë, i njohur për pritjen e institucioneve ndërkombëtare si Bashkimi Afrikan (AfB) dhe Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Afrikën (UNECA), ofron një përvojë unike për udhëtarët me historinë e saj të rrënjosur thellë, strukturën e pasur kulturore dhe fytyrën modernizuese, raporton Anadolu.
Qyteti, që do të thotë "lule e re" në gjuhën vendase amharike dhe u themelua nga perandori Menelik II në fund të shekullit të 19-të, është ndër kryeqytetet më të larta në botë me një lartësi prej rreth 2400 metrash.
Addis Ababa, i cili tërheq vëmendjen me klimën e tij të butë gjatë gjithë vitit, bulevardet e gjera dhe strukturën e gjelbër, është gjithashtu i njohur për trashëgiminë kulturore që ofron për vizitorët e tij, si dhe identitetin e tij si qendër diplomatike.
Një nga ndalesat e para të turistëve vendas dhe të huaj që vizitojnë qytetin është Muzeu Kombëtar Etiopian. Përveç fosilit humanoid, i cili konsiderohet si një nga zbulimet më të rëndësishme paleoantropologjike në historinë botërore dhe thuhet se ka jetuar 3,2 milionë vjet më parë, muzeu ekspozon frone, veshje dhe vepra tradicionale të artit nga periudha perandorake e Etiopisë, e cila ka titullin e të qenit i vetmi vend në Afrikë që nuk mund të kolonizohej.
Katedralja e Trinisë së Shenjtë ndodhet në qendër të qytetit.
Ka tregun më të madh të hapur në Afrikë
"Merkato", i cili pasqyron ritmin social-ekonomik dhe kulturën e përditshme të qytetit në formën e tij më të thjeshtë me rrugët e tij të zbukuruara me taksi të modelit të vjetër blu në të bardhë, shquhet si tregu më i madh në ajër të hapur jo vetëm në Addis Ababa, por edhe në të gjithë kontinentin afrikan.
Mijëra produkte, nga erëzat lokale e deri te suvenirët e punuar me dorë, nga veshjet tradicionale e deri te shportat e thurura, ofrohen për shitje në tregun e madh që shtrihet në një sipërfaqe prej kilometrash katrorë.
Kafeja zihet në qeramikë në vendlindjen e saj
Kafeja është një nga simbolet më të rëndësishme të kulturës etiopiane. Në trojet që konsiderohen si atdheu i kafesë, shërbimi i këtij produkti fillon me pjekjen e bishtajave para të gjithëve.
Kafeja zihet në enë balte tradicionale të quajtura “cebena”, e shoqëruar me aroma temjani dhe shërbehet në filxhanë të vegjël, zakonisht me kokoshka.
Mali Entoto, një destinacion popullor për vendasit dhe turistët
Adresa për ata që duan të largohen nga turmat e Addis Ababa dhe të shikojnë qytetin nga një pamje e shpendëve është mali Entoto.
Rajoni, i cili shquhet për natyrën e tij të mbuluar me pemë eukalipt, ajrin e pastër dhe pamjen panoramike të qytetit, është një pikë frymëmarrjeje për banorët vendas dhe turistët.
Qyteti, i cili pret institucione ndërkombëtare si Bashkimi Afrikan (AfB) dhe Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Afrikën (UNECA) me rrugët e tij të gjera dhe ndërtesat e larta, pret vizita diplomatike, si dhe vizita turistike.