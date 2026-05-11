9 ministra izraelitë kërkojnë që policia të lejojë pushtuesit të sulmojnë Al-Aksën

Lina Altawell
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Nëntë ministra izraelitë dhe 13 ligjvënës i kanë bërë thirrje policisë që t'u lejojë pushtuesve të sulmojnë kompleksin e xhamisë Al-Aksa të premten për të shënuar përvjetorin e pushtimit të Kudsit Lindor nga Izraeli, transmeton Anadolu.
Kërkesa erdhi në një letër të dërguar nga policia dhe të publikuar sot nga Beyadenu, një organizatë e ekstremit të djathtë që inkurajon pushtuesit izraelitë në xhaminë Al-Aksa.
Shumica e nënshkruesve i përkasin partisë së krahut të djathtë Likud të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili kërkohet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) që nga viti 2024 me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Rripin e Gazës.
Ministrat e partisë Likud që nënshkruan kërkesën përfshijnë ministrin e Mbrojtjes Israel Katz, ministrin e Drejtësisë Yariv Levin, ministrin e Shëndetësisë Haim Katz, ministrin e Energjisë Eli Cohen, ministrin e Komunikacionit Shlomo Karhi, ministrin e Sportit Miki Zohar, ministrin e Çështjeve të Diasporës Amichai Chikli dhe ministrin e Inovacionit Gila Gamliel dhe ministrin e Financave, Zeev Elkin.
Dhjetë ligjvënës të Likud-it dhe tre ligjvënës nga partia e ekstremit të djathtë Sionizëm Fetar, e udhëhequr nga Ministri i Financave Bezalel Smotrich, nënshkruan gjithashtu letrën. Tre ministra e kishin nënshkruar kërkesën javën e kaluar ndërsa Radioja e Ushtrisë Izraelite raportoi në atë kohë se policia pritej ta refuzonte atë.
Mbetet e paqartë nëse ky qëndrim do të qëndrojë pasi numri i ministrave që mbështesin kërkesën u rrit nga tre në nëntë. Përvjetori i pushtimit të Kudsit Lindor nga Izraeli në vitin 1967 bie këtë vit më 15 maj, që korrespondon me të premten sipas kalendarit hebraik.
Dhjetëra mijëra palestinezë zakonisht mbërrijnë në Al-Aksa herët në mëngjes për të kryer lutjet javore të së premtes. Inkursionet e pushtuesve në kompleksin e xhamisë shpesh përfshijnë provokime kundër besimtarëve muslimanë, të tilla si kryerja e ritualeve dhe lutjeve talmudike dhe ngritja e flamujve izraelitë.
Palestinezët i shohin inkursionet e pushtuesve në Al-Aksa si pjesë të përpjekjeve të intensifikuara izraelite për të judaizuar Kudsit Lindor të pushtuar dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik. Palestinezët kërkojnë Kudsin Lindor si kryeqytetin e shtetit të tyre të ardhshëm, duke cituar rezolutat ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij në vitin 1980.
Izraeli u krijua në vitin 1948 në tokën e sekuestruar nga grupet e armatosura sioniste që kryen masakra dhe zhvendosën të paktën 750 mijë palestinezë. Tel Avivi më vonë pushtoi territoret e mbetura palestineze dhe vazhdon të refuzojë tërheqjen dhe krijimin e një shteti palestinez.