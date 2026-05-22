70.000 palestinezë falën namazin e xhumasë në Al-Aksa pavarësisht kufizimeve izraelite

Raşa Evrensel
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Më shumë se 70.000 palestinezë morën pjesë në namazin e xhumasë në Xhaminë Al-Aksa në Kudsin e pushtuar, pavarësisht kufizimeve izraelite të vendosura që nga tetori 2023.
Departamenti i Vakëfeve Islame të Kudsit tha se më shumë se 70.000 besimtarë myslimanë arritën të hynin në kompleksin e xhamisë për të falur namazin.
Dhjetëra policë izraelitë u vendosën në gjithë Qytetin e Vjetër, përfshirë pranë hyrjeve të jashtme të kompleksit dhe rrugicave përreth, raportoi korrespondenti i Anadolus.
Policia izraelite ndaloi disa të rinj palestinezë në zonë dhe kontrolloi dokumentet e tyre të identifikimit, shtoi ai.
Që nga fillimi i luftës së Izraelit në Gaza në tetor 2023, autoritetet izraelite kanë penguar dhjetëra mijëra palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar të hyjnë në Kuds dhe të kenë qasje në Xhaminë Al-Aksa për namaz. Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në Islam.