6 fermerë rrëmbehen nga ushtria izraelite në jug të Libanit mes shkeljeve të armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Ushtria izraelite ka rrëmbyer gjashtë fermerë nga qyteti kufitar Ain Arab në rrethin Marjayoun të Libanit, një ditë pasi forcat izraelite dogjën disa shtëpi në të njëjtin qytet, transmeton Anadolu.
Ngjarja ndodh në mes të shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së brishtë të armëpushimit, e cila ka hyrë në fuqi më 17 prill, megjithëse ritmi i këtyre shkeljeve është ulur ditët e fundit pas marrëveshjes SHBA-Iran.
Korrespondent i Anadolu-t raportoi se një forcë izraelite rrëmbeu gjashtë fermerët ndërsa ata po punonin në tokat e tyre në periferi të qytetit kufitar Ain Arab, përpara se t’i dërgonte në Izrael.
Sipas korrespondentit, të rrëmbyerit përfshijnë tre banorë libanezë të qytetit dhe tre punëtorë sirianë.
Izraeli vazhdon të mbajë nën pushtim zona në jug të Libanit, disa prej të cilave i kontrollon prej dekadash, ndërsa të tjera u pushtuan gjatë luftës së viteve 2023-2024. Gjatë ofensivës së fundit, forcat izraelite depërtuan më shumë se 10 kilometra brenda territorit libanez.
Që nga 2 marsi 2026, sipas shifrave zyrtare libaneze, ofensiva izraelite në Liban ka shkaktuar vdekjen e më shumë se 4.000 personave, plagosjen e mbi 12.000 të tjerëve dhe zhvendosjen e më shumë se një milion njerëzve.