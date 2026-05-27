5 palestinezë të vrarë dhe 18 të plagosur nga sulmi izraelit ndaj një apartamenti në Gaza pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
27 Maj 2026•Përditësim: 27 Maj 2026
Pesë palestinezë u vranë dhe 18 të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit që shënjestroi një apartament në një ndërtesë banimi në qendër të Qytetit Gaza, transmeton Anadolu.
Sipas Shoqatës Palestineze të Gjysmëhënës së Kuqe, ekipet e saj nxorën katër trupa dhe 18 persona të plagosur pas sulmit ajror izraelit që goditi një shtëpi pranë Kullës al-Israa në rrugën Omar al-Mukhtar.
Ushtria izraelite pretendoi se kishte goditur dy anëtarë kyç të Hamasit në veri të Rripit të Gazës.
Gazeta izraelite Yedioth Ahronoth gjithashtu pretendoi se objektivat ishin komandanti i brigadës veriore të Gazës të Hamasit dhe zv/komandanti i brigadës së qytetit të Gazës, pa zbuluar identitetet e tyre.
Deri më tani, Hamasi nuk kishte komentuar mbi pretendimet izraelite.