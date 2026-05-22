41 aktivistë të lënduar nga Flotilja Globale Sumud lirohen nga spitalet e Stambollit

Halis Akyıldız, Hikmet Faruk Başer
22 Maj 2026•Përditësim: 22 Maj 2026
Dyzet e një nga 53 aktivistët e lënduar të Flotiljes Globale Sumud janë liruar nga spitalet pasi kanë marrë trajtim në spitalet e Stambollit, thanë sot autoritetet turke, transmeton Anadolu.
Aktivistët mbërritën në Turqi me tri fluturime të Turkish Airlines (THY) që u ulën në Aeroportin e Stambollit të enjten, pasi ishin ndaluar pas ndërhyrjes së Izraelit ndaj flotiljes së ndihmave në ujëra ndërkombëtare.
Pas mbërritjes, pasagjerët e lënduar u dërguan nga aeroporti në spitale të ndryshme të qytetit për trajtim mjekësor.
Autoritetet thanë se 12 aktivistë mbeten ende të shtruar në spital, përfshirë nëntë që po trajtohen në Spitalin e Qytetit Basaksehir Çam dhe Sakura, ndërsa tre të tjerë janë të shtruar në Spitalin Trajnues dhe Kërkimor Dr. Sadi Konuk në Bakirkoy.
Flotilja Globale Sumud po përpiqej të thyente bllokadën ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihma humanitare në enklavë kur u ndalua nga forcat izraelite në ujëra ndërkombëtare.