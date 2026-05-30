3 alpinistë letonezë të vdekur dhe 1 i shpëtuar pas rënies në malin më të lartë të Amerikës së Veriut

Merve Berker
30 Maj 2026•Përditësim: 30 Maj 2026
Tre alpinistë nga Letonia kanë humbur jetën dhe një tjetër është shpëtuar pas një rënieje pranë Denali Pass në malin McKinley në Alaskë, maja më e lartë e Amerikës së Veriut, transmeton Anadolu.
Sipas CBS News, aksidenti ndodhi në një lartësi rreth 18.200 këmbë (5.547 metra) në malin që arrin rreth 20.310 këmbë (6.190 metra).
Ekipet e kërkim-shpëtimit nga Parku dhe Rezervati Kombëtar i Denalit shpëtuan një alpinist nga një zonë në rreth 17.200 këmbë (5.243 metra) rreth orës 16:00 me kohën lokale të enjten.
Sipas shërbimit të parkut, për shkak të kushteve në terren, helikopteri nuk mundi të ulej dhe u krye një evakuim me litar të gjatë.
I mbijetuari u dërgua në Kampin Bazë Kahiltna dhe më pas në spital me avion ambulancë.
Shoqata Letoneze e Alpinizmit konfirmoi se tre anëtarë të një ekspedite letoneze kanë humbur jetën në këtë aksident.
Katër alpinistët që ranë ishin pjesë e një ekipi prej shtatë personash.
Tre anëtarët e tjerë të ekipit ndihmuan pas aksidentit dhe më pas u kthyen në një kamp të lartë rreth 17.000 këmbë (5.182 metra).
Autoritetet e parkut thanë se operacioni tashmë është shndërruar në një mision rikuperimi.
Zona mes kampit të lartë dhe Qafës së Denalit është vend i shumë aksidenteve ndër vite, shpesh të lidhura me rrëzime të pambrojtura, sipas shërbimit të parkut.