2 të vdekur në Tajvan, lëshohen paralajmërime të reja për reshje të dendura pas përmbytjeve të gjera

Islam Uddin
27 qershor 2026•Përditësim: 27 qershor 2026
Tajvani ka lëshuar paralajmërime të reja për reshje të dendura, pas shirave të rrëmbyeshëm që kanë shkaktuar të paktën dy viktima dhe përmbytje të gjera në të gjithë ishullin, transmeton Anadolu.
Administrata Qendrore e Motit, raportojnë mediat lokale, lëshoi paralajmërime për reshje të rrëmbyeshme dhe jashtëzakonisht të dendura në qarkun Yunlin, ku sasia e reshjeve mund të kalojë 200 milimetra brenda 24 orëve ose 100 milimetra brenda tre orëve.
Paralajmërimet për reshje të dendura mbetën gjithashtu në fuqi për pjesë të Tajvanit qendror, jugor, lindor dhe verior, përfshirë Taichung, Tainan, Kaohsiung dhe Taipei, ndërsa reshjet pritet të zbuten më vonë gjatë së shtunës.
Paralajmërimet vijnë pas disa ditësh moti të rënduar që shkaktoi përmbytje të mëdha.
Autoritetet lokale thanë se që nga e enjtja janë regjistruar 487 raste përmbytjesh në të gjithë ishullin, ndërsa 74 zona vazhdojnë të jenë nën ujë.
Zyrtarët u bënë thirrje banorëve në zonat e prekura të qëndrojnë vigjilentë, pasi rreziku nga përmbytjet e menjëhershme, rrëshqitjet e dheut dhe rreziqe të tjera të lidhura me motin mbetet i lartë, pavarësisht parashikimeve për përmirësim të kushteve gjatë ditëve në vijim.