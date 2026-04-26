197 këshilla lokal fitojnë pa kundërshtar në zgjedhjet lokale palestineze, pjesëmarrja 54 për qind

Serdar Dincel
26 Prill 2026•Përditësim: 26 Prill 2026
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Palestinë ka njoftuar se anëtarët e 197 këshillave lokal kanë fituar pa kundërshtar në zgjedhjet komunale në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe në qytetin Deir al-Balah në Rripin e Gazës, ndërsa pjesëmarrja e votuesve arriti në 54 për qind, raporton Anadolu.
Në një konferencë për media në Ramallah, kreu i komisionit, Rami Hamdallah, tha se votuesit kanë votuar të shtunën për të zgjedhur përfaqësuesit e 183 këshillave.
Ai shtoi se 522 mijë votues morën pjesë në votim, me një pjesëmarrje prej 54 për qind.
Hamdallah tha se rezultatet përfundimtare do të shpallen sot më vonë.
Zgjedhjet komunale u mbajtën dje dhe janë të parat që nga lufta izraelite në Rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. Votimi në Deir al-Balah u zhvillua pasi qyteti ka pësuar më pak dëmtime gjatë luftës dyvjeçare izraelite.
Zgjedhjet u zhvilluan në një periudhë të ndarjes së zgjatur politike palestineze që nga viti 2007, duke theksuar rëndësinë e tyre për qeverisjen lokale, pavarësisht mungesës së zgjedhjeve legjislative dhe presidenciale.