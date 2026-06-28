14 persona humbin jetën nga rrëzimi i një helikopteri të Saudi Aramco në Ras Tanura

Serdar Dincel
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
Një helikopter i operuar nga gjiganti saudit i naftës Saudi Aramco është rrëzuar në Ras Tanura, duke shkaktuar vdekjen e 14 personave që ndodheshin në bord, transmeton Anadolu.
Sipas agjencisë shtetërore saudite të lajmeve SPA, e cila citon një burim zyrtar nga Ministria e Energjisë, të gjitha viktimat ishin shtetas sauditë.
Autoritetet kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkaqet e aksidentit.
Ras Tanura, e vendosur në bregdetin lindor të Arabisë Saudite përgjatë Gjirit, është një nga qendrat kryesore të mbretërisë për rafinimin dhe eksportin e naftës.