12 palestinezë të vrarë dhe 20 të plagosur në sulmet izraelite në Gaza pavarësisht armëpushimit

Rania R.a. Abushamala
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Të paktën 12 palestinezë janë vrarë dhe 20 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në gjithë Rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit, në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit në fuqi që nga tetori i kaluar, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Shëndetësisë tha se tetë persona u vranë dhe 17 të tjerë u plagosën në sulmet izraelite në gjithë enklavën gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve nga sulmet izraelite që nga 8 tetori 2023 në më shumë se 73.118.
Ministria nuk dha detaje për rrethanat e vdekjeve dhe plagosjeve.
Ministria tha se një numër viktimash kanë mbetur nën rrënoja dhe në rrugë, pasi ekipet e ambulancës dhe të mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë tek ato.
Dy palestinezë të tjerë u vranë në një sulm izraelit me dron izraelit ndaj një shtëpie në perëndim të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës, thanë burime mjekësore.
Sipas burimeve, një tjetër palestinez u vra dhe tre të tjerë u plagosën kur një sulm izraelit shënjestroi një automjet civil në lagjen Al-Rimal, në perëndim të Qytetit të Gazës.
Një tjetër palestinez u vra dhe disa persona u plagosën në një sulm me dron në kampin e refugjatëve Nuseirat, në Gazën qendrore.
Sulmet ndodhën në një kohë kur Izraeli vazhdon shkeljet e marrëveshjes së armëpushimit, i cili është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha se shifrat e fundit tregojnë se shkeljet izraelite të armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e 1.092 palestinezëve dhe plagosjen e 3.507 të tjerëve deri të enjten.
Që nga fillimi i sulmeve izraelite në Gaza më 8 tetor 2023, janë vrarë 73.118 palestinezë dhe janë plagosur 173.615 të tjerë, përveç shkatërrimeve të mëdha që kanë prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile.