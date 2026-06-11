11 të vrarë në sulmet ajrore izraelite në jug dhe lindje të Libanit

Mohammad Sio
11 qershor 2026•Përditësim: 11 qershor 2026
Të paktën 11 persona u vranë dhe më shumë se 25 të tjerë u plagosën të enjten në sulmet ajrore izraelite në lindje dhe jug të Libanit, sipas mediave libaneze, transmeton Anadolu.
Agjencia zyrtare e lajmeve NNA raportoi se katër persona u vranë në një sulm izraelit në qytetin Abbassiyeh në rrethin e Tirit në jug të Libanit, ndërsa dy persona u vranë në një sulm tjetër në Deir Qanoun al-Nahr.
Në rrethin Nabatieh, një sulm me dron izraelit ndaj një motoçiklete në autostradën Habboush vrau drejtuesin e saj, tha agjencia.
Në një lajm tjetër të NNA-së thuhet se një person u vra dhe shtatë të tjerë u plagosën në sulmet që shënjestruan qytetin Abbassiyeh.
Në qytetin e Tirit, avionët luftarakë izraelitë goditën një ndërtesë banimi pranë spitalit Hiram, duke vrarë një person dhe duke plagosur 17 të tjerë, përfshirë dhjetë infermierë dhe punonjës të spitalit.
Shpërthimi theu dritaret dhe dyert dhe dëmtoi pjesë të spitalit, përfshirë tavanet në dhomat e pacientëve dhe repartet e urgjencës, shtoi agjencia.
Kryetari i spitalit Hiram, Salman Eidibi, tha se sulmet shkaktuan “dëme të mëdha materiale” në repartet e kujdesit intensiv, kardiologjisë, dializës, urgjencës dhe laboratorëve, përveç dhjetëra automjeteve që u përkisnin mjekëve dhe stafit dhe ishin parkuar në objekt.
Në lindje të Libanit, një person u vra në dy sulme ajrore izraelite në periferi të qytetit Nahle në rajonin e Baalbekut.
Një person tjetër u vra dhe një shtetas sirian u plagos në sulme të ndara me dronë të kryera në dy valë pranë qytetit Sohmor dhe në fushën Mashghara në Bekaanë perëndimore, sipas NNA-së.
Izraeli ka kryer ofensivë vdekjeprurëse kundër Libanit që nga 2 marsi, duke vrarë të paktën 3.711 persona, duke plagosur 1.483 dhe duke zhvendosur më shumë se 1 milion njerëz, sipas shifrave zyrtare.
Pavarësisht një armëpushimi që nisi më 17 prill dhe u zgjat deri në fillim të korrikut, Izraeli ka vazhduar ofensivën përmes bombardimeve të përditshme vdekjeprurëse dhe shkatërrimit të gjerë të shtëpive në dhjetëra fshatra në jug të Libanit.