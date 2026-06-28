11 persona humbin jetën nga rrëzimi i një avioni civil pranë qytetit Nancy në lindje të Francës

Necva Taştan Sevinç
28 qershor 2026•Përditësim: 28 qershor 2026
11 persona kanë humbur jetën pasi një avion civil është rrëzuar pranë qytetit Nancy në lindje të Francës, transmeton Anadolu.
Sipas prefekturës, avioni u rrëzua në komunën Tomblaine, në departamentin Meurthe-et-Moselle, pak pas ngritjes nga aeroporti Nancy-Essey.
Të gjithë 11 personat që ndodheshin në bord humbën jetën në aksident, përfshirë pilotin dhe dy grupe me nga pesë parashutistë që po merrnin pjesë në një aktivitet hedhjeje me parashutë.
Thierry Pechey, drejtues i degës së Meurthe-et-Moselle të Urdhrit të Infermierëve të Pavarur, tha për BFMTV se në mesin e viktimave duket se kishte infermierë të pavarur që po merrnin pjesë në një aktivitet njohës, së bashku me instruktorë të hedhjes me parashutë.
Ministri i Punëve të Brendshme i Francës, Laurent Nunez, pritet të vizitojë vendin e ngjarjes më vonë gjatë ditës.
Prefekti i Meurthe-et-Moselle, Yves Seguy, bëri të ditur se ka aktivizuar qendrën operacionale të departamentit për të koordinuar shërbimet emergjente dhe për të monitoruar reagimin në kohë reale.
Policia u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën përreth rrugës Salvador Allende në Tomblaine, në mënyrë që ekipet e emergjencës dhe forcat e rendit të kenë qasje të papenguar në vendin e aksidentit.