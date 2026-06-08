100.000 drurë të gjallë shelgu krijojnë një labirint unik ekologjik në lindje të Sllovakisë

Abdulbesar Ademi
08 qershor 2026•Përditësim: 08 qershor 2026
Një park i ri me shelgje dhe një labirint i gjallë, i krijuar nga rreth 100 mijë drurë dhe shkurre shelgu, është hapur pranë fshatit Brehov në lindje të Sllovakisë, duke tërhequr vizitorë të shumtë të interesuar për natyrën dhe turizmin e qëndrueshëm, raporton Anadolu.
Pamjet e realizuara me dron treguan vizitorët duke eksploruar instalimin unik, i cili është ndërtuar tërësisht me elemente natyrore dhe përfshin shtigje gjarpëruese, korridore të gjelbra dhe hapësira rekreative.
Projekti është konceptuar për të nxjerrë në pah shumëllojshmërinë dhe bukurinë e peizazheve me shelgje, duke ofruar një mjedis tërheqës për familjet, adhuruesit e natyrës dhe vizitorët vendas e të huaj.
Autoritetet dhe organizatorët synojnë që parku të shërbejë si një qendër për edukimin mjedisor dhe promovimin e biodiversitetit, duke rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e ruajtjes së ekosistemeve natyrore.