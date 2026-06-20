1 i vdekur nga përplasja e trenave të mallrave në Mynih të Gjermanisë

Oliver Towfigh Nia
20 qershor 2026•Përditësim: 20 qershor 2026
Një person ka humbur jetën pasi dy trena mallrash u përplasën, duke bërë që dy vagonë të dilnin nga shinat dhe të binin nga një urë hekurudhore, transmeton Anadolu
Sipas një zëdhënëseje të policisë në vendngjarje, dy trenat e mallrave u përplasën gjatë natës teksa po kryenin manovra mbi urë. Përplasja shkaktoi daljen nga shinat të njërit prej trenave, duke bërë që dy vagonë të binin nga ura.
Njëri skaj i dy vagonëve përfundoi pranë njëri-tjetrit mbi një rrugë, ndërsa skaji tjetër mbeti mbi urë.
Operacionet për largimin e vagonëve nisën në mëngjes, ndërsa zona e aksidentit në lagjen Milbertshofen mund të mbetet e mbyllur edhe gjatë ditës së nesërme.
Sipas raportit të policisë, nuk ka pasur rrezik për publikun.
Shumë pyetje mbi aksidentin mbetën pa përgjigje deri në mëngjesin e së shtunës. Ndër të tjera, ende nuk është e qartë pse trenat u përplasën gjatë manovrimeve.
Gjithashtu, shkalla e dëmeve ende nuk mund të vlerësohet.